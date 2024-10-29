«Вольфсбург» — «Боруссия» Дортмунд. Прогноз на матч кубка Германии (29.10.2024)

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29 октября 2024, 00:37

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Боруссия» Д. Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.07. Победа «Вольфсбурга» оценивается по 3.4, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.9.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.6. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.4. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.53.

Форма команд

«Вольфсбург» редко побеждает в новом сезоне и находится достаточно низко в турнирной таблице Бундеслиги, а именно на 14 месте. Тем не менее, кубок Германии является совсем другим турниром, где коллектив может проявить себя независимо от чемпионата. Учитывая не самую лучшую статистику соперника, хозяева вполне могут побороться за победу. Два последних матча «Вольфсбурга» завершились ничьей с «Санкт-Паули» (0:0) и поражением от «Вердера» (2:4).

«Боруссия» Дортмунд может быть разочарована последними результатами, ведь было проиграно несколько важных матчей. Впереди игра с «Вольфсбургом» в рамках кубка Германии, откуда «шмели» не хотят вылетать на стадии 1/16 финала. Гости приложат все усилия для победы, ведь два последних матча были проиграны «Аугсбургу» (1:2) и мадридскому «Реалу» (2:5).

Информация для ставок

«Вольфсбург» выиграл четыре домашних матча из десяти последних на своем стадионе

·Семь последних матчей «Боруссии» Дортмунд завершились исходом «обе забьют»

«Боруссия» Д выиграла три из пяти последних матчей у «Вольфсбурга» при одном поражении

Прогноз

В последних личных встречах между собой команды редко обмениваются забитыми мячами. Однако предлагаем и в этот раз сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.53 в букмекерской конторе Лига Ставок.