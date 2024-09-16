«Янг Бойз» — «Астон Вилла». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (17.09.2024)

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16 сентября 2024, 20:06

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают солидное предпочтение гостям. На победу «Астон Виллы» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.67. Ничейный результат котируется по 4.2, а победа хозяев принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 5.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.55. Букмекеры верят, что матч станет результативным и предлагают ТМ 2.5 по 2.45. Ставка на «обе забьют» составляет 1.65.

Форма команд

«Янг Бойз» никогда не достигал высоких результатов в Лиге чемпионов, но в каждом розыгрыше мешал фаворитам и отбирал у них очки. Команда лучше играет на своем поле и там ей по силам создать проблемы практически любой команде, и «Астон Вилла» не является исключением. Поединок точно будет нервным и напряженным. Два последних матча швейцарского клуба завершились ничьей с «Лозанной» (1:1) и успехом с «Веве» (4:2).

«Астон Вилла» является новичком в Лиге чемпионов, поэтому воспринимается болельщиками с особым интересом. В первом туре коллективу попался не самый сильный соперник, но опасный на своем стадионе, поэтому гостям никак нельзя давать время и пространство своему оппоненту. В АПЛ «Астон Вилла» недавно одержала домашнюю волевую победу над «Эвертоном» (3:2), а ранее переиграла на выезде «Лестер» (2:1).

Информация для ставок

«Янг Бойз» не проигрывает уже семь поединков подряд во всех турнирах

«Астон Вилла» уступила в шести из десяти последних встречах на выезде

Пять последних домашних матчей «Янг Бойз» закончились исходом «обе забьют»

Прогноз

Боевой матч наверняка получится у этих команд в Швейцарии. Предполагаем, что команды не выявят победителя и рекомендуем сделать ставку на ничью по коэффициенту 4.2 в букмекерской конторе Лига Ставок.