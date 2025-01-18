«Ювентус» — «Милан». Прогноз на матч Серии А (18.01.2025)

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сегодня, 08:14

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лиги Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Ювентус». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.4. Победа «Милана» оценивается за 3.45, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.15.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.25. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.65. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.9.

Форма команд

«Ювентус» старается не выпадать из группы лидеров, но на данный момент команда занимает пятое место с 34 баллами, что на три пункта больше, чем у «Милана». «Старая синьора» не может выиграть уже несколько матчей подряд, поэтому победа над принципиальным соперником очень нужна хозяевам. Два последних матча «Ювентуса» завершились ничьими с «Аталантой» (1:1) и «Торино» (1:1).

«Милан» после смены тренера находится на подъеме и стабильно набирает очки. Команда поднялась уже на седьмое место с 31 баллом и находится на расстоянии одной победы от нынешнего соперника. Матч в Турине будет максимально сложным, но шансы на победу у гостей определенно будут. В прошлом туре «Милан» одержал выездную победу над «Комо» (2:1), а ранее поделил очки с «Кальяри» (1:1).

Информация для ставок

«Ювентус» не может выиграть уже четыре поединка подряд во всех турнирах

«Милан» выиграл четыре последних выездных матча подряд

Три из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Предполагаем, что матч не будет похож на предыдущие между этими клубами и порадует зрителей забитыми мячами. Сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей можно по коэффициенту 2.25 в букмекерской конторе Лига Ставок.