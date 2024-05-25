«Ювентус» — «Монца». Прогноз на матч Серии А (25.05.2024)

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вчера, 01:34

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Ювентус». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.4. Победа «Монцы» оценивается по 7.9, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 5.2.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.65. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.3. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.9.

Форма команд

«Ювентус» окружил себя ничейными результатами, но остается на третьем месте в Серии А с 68 баллами, опережая «Болонью» по дополнительным характеристикам. Команда в худшем случае может опуститься даже на пятое место, но все равно благодаря увеличенной квоте в Лигу чемпионов «старая синьора» попадает. Однако «зебры» наверняка захотят завершить сезон победой. В прошлом туре «Ювентус» спас поединок с «Болоньей» (3:3), а ранее обыграл в кубке Италии «Аталанту» (1:0).

«Монца» провела еще один стабильный сезон, но его концовку откровенно проваливает. Перед стартом заключительного тура команда располагается на 12 месте и ниже уже не опустится, поэтому предстоящий матч не имеет турнирного значения, хотя «Ювентусу» гости не раз доставляли проблемы. Два последних матча «Монцы» в Серии А завершились поражениями от «Фрозиноне» (0:1) и «Фиорентины» (1:2).

Информация для ставок

«Ювентус» проиграл всего один матч из десяти домашних за последнее время

«Монца» не может выиграть уже восемь поединков подряд в чемпионате

«Ювентус» выиграл три из пяти последних встреч с «Монцой» при двух поражениях

Прогноз

«Ювентус» имеет прекрасную возможность завершить сезон победой и наверняка ее использует, судя по последним результатам гостей. Предлагаем сделать ставку на победу туринского клуба с форой (-1.5) по коэффициенту 2.05 в букмекерской конторе Лига Ставок.