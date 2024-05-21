«Жирона» — «Гранада». Прогноз на матч чемпионата Испании (24.05.2024)

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вчера, 22:56

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче называют хозяев, ставку на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.22. Поверить в победу «Гранады» можно по коэффициенту 11, а выбрать в линии ничью предлагают по 6.9.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3.5 забитых мячей составил 1.72, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по 2.13.

Форма команд

«Жирона» определилась со своим местом еще за тур до конца чемпионата и никуда с него не сдвинется, независимо от результатов этой встречи. Команда расположилась на третьем месте с 78 баллами и на четыре пункта отстает от «Барселоны», а «Реалу» и вовсе уступает 16 очков. Тем не менее, клуб заслужил место в Лиге чемпионов и большинство болельщиков ждут следующий розыгрыш с нетерпением. В прошлом туре чемпионата «Жирона» обыграла на выезде «Валенсию» (3:1), а ранее уступила на своем поле «Вильярреалу» (0:1).

«Гранада» уже давно морально попрощалась с Ла Лигой и доигрывает на ободах последние туры. Команда имеет 21 балл в активе и предпоследнее место в турнирной таблице с отставанием от ближайшего соперника на 12 пунктов. В матче с «Жироной» гости смогут набрать очки, только если каталонцы им позволят это сделать. Два последних матча «Гранады» завершились поражениями от «Сельты» (1:2) и «Райо Вальекано» (1:2).

Информация для ставок

«Жирона» выиграла шесть из десяти последних матчей в чемпионате Испании

«Гранада» проиграла восемь из десяти последних матчей на выезде

Два из трех последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Жирона» провела очень сильный сезон и очень хочет на мажорной ноте завершить последний тур. Предлагаем поверить в хозяев и сделать ставку на их победу с форой (-2.5) по коэффициенту 2.35 в букмекерской конторе Лига Ставок.