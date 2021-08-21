«Торино» — «Аталанта». Прогноз на матч Серии А (21.07.2021)

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вчера, 11:32

В стартовом туре итальянской Серии А «Аталанта» отправится в гости к «Торино». Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на этот поединок.

Ставки букмекеров

В этой встрече явным фаворитом является «Аталанта», поставить на ее победу можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.55. Поверить в успех хозяев поля можно по коэффициенту 5.65 Ничейный исход возможен по коэффициенту 4.44.

Линия БК Мелбет дает коэффициент 1.52 на то, что в матче будет забито больше 2.5 голов и коэффициент 2.5 на ТМ 2.5. Ставку «обе забьют» можно взять по коэффициенту 1.66.

Форма команд

«Торино» уже успел стартовать в сезоне игрой на Кубок Италии, где лишь в серии пенальти смог одолеть неуступчивый «Кремонезе». До этого поединка команда провела ряд товарищеских встреч, в которых проиграла «Ренну» (0:1) и АЗ из Алкмара (1:2).

«Аталанта» в ранней стадии Кубка участия не принимала и продолжала готовиться к сезону, проводя контрольные поединки. Несколькими днями ранее клуб из Бергамо сразился с туринским «Ювентусом», который обыграть не удалось (1:3). Также команда сыграла с «Алессандрией» (7:1) и лондонским «Вест Хэмом» (0:2).

Информация для ставок

• «Аталанта» выиграла два из семи последних матчей

• Безвыигрышная серия «Торино» насчитывает четыре поединка (без учета серии пенальти)

• «Торино» три из четырех последних встреч завершил результатом ТМ 2.5

• В четырех предыдущих очных встречах был пробит ТБ 4.5

Прогноз

Нас ожидает очень интересный матч, наполненный голевыми атаками и забитыми голами. Команды за два последних сезона набили в ворота друг друга кучу мячей, ничто не должно помешать сделать это вновь. Предлагаем поставить на ТБ 3 по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Мелбет.

Также букмекеры предложили неплохой коэффициент на победу «Газиантепа» в матче с «Бешикташем».