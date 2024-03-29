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«Торино» — «Монца». Прогноз на матч Серии А (30.03.2024)

вчера, 09:55
Монца

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают преимущество хозяевам предстоящей встречи. На победу «Торино» коэффициент составляет 1.85. На успех гостей можно сделать ставку в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 4.8. Ничья в матче будет стоить 3.5.

Сделать ставку на результативный матч можно по коэффициенту 1.75 (ТБ 2), а тотал меньше 2 мячей котируется по коэффициенту 2.1. На исход «обе забьют» можно поставить по 2.15.

Форма команд

«Торино» является середняком Серии А, и практически не имеет турнирных задач на финальный отрезок сезона. Команда занимает 11 место с 41 баллом и всего на один пункт отстает от «Монцы», поэтому поединок обещает быть интересным. В случае победы хозяева обойдут в таблице нынешнего соперника, что является для них хорошей мотивацией. Два последних матча «Торино» завершились выездной победой над «Удинезе» (2:0) и ничьей с «Торино» (1:1).

«Монца» находится в отличной форме и набрала 12 очков в пяти последних турах чемпионата Италии. Коллектив занимает 10 место с 42 баллами и может спокойно доигрывать чемпионат, не беспокоясь о сохранении прописки. Гости вполне могут побороться за победу и в этой встрече, ведь результаты «Торино» в последнее время не впечатляют. В прошлом туре «Монца» минимально обыграла «Кальяри» (1:0), а ранее одолела на выезде «Монцу» (3:2).

Информация для ставок

  • «Монца» проиграла лишь одну встречу из последних восьми в чемпионате
  • «Торино» выиграл пять из десяти последних домашних поединков
  • «Монца» проиграла три из пяти матчей «Торино» при двух ничьих
  • Четыре из пяти последних матчей команд завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Торино» играет на своем стадионе и постарается сыграть первым номером, но вряд ли сможет победить. Предполагаем, что Монца» добьется очередного успеха, а поставить на Х2 на гостей можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.97.

Все комментарии
dxuz6nhfyyf7
dxuz6nhfyyf7
вчера в 10:57
Монца очень амбициозный коллектив в итальянской Серии А, и надо сказать, что в своей основе команде привычнее работать в атакующем ключе. Но все-таки в гостевых матчах ей не всегда удается разгуляться, и допустим в среднем за выезд дружина из Монцы реализует лишь 1 момент, и в принципе, в большей степени именно из-за плохой реализации ей не так легко дается положительный результат, и если снова брать в расчет общую статистику гостевых встреч, то станет ясно, стабильности коллективу точно не хватает, и побеждает он здесь лишь в 36% случаев.
Вещий
Вещий
вчера в 10:54
Торино и ТБ вещи абсолютно несовместимые, и те же очные противостояния данных коллективов показывают, что в 3-х таких крайних официальных встречах ТМ3.5 был актуален в 100% соотношение. И что интересно, туринцам довелось в этих 3-х поединках ни разу не проиграть, а значит в очередной раз рассмотреть данную комбинацию, далеко не самая плохая идея.
2747zfh3vnaq
2747zfh3vnaq
вчера в 10:09
Оба клуба имеют хорошие возможности для победы, но я верю в хозяев поля. Думаю, что матч будет результативным и команды обменяются голами.
Гость
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