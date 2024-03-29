«Торино» — «Монца». Прогноз на матч Серии А (30.03.2024)

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вчера, 09:55

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают преимущество хозяевам предстоящей встречи. На победу «Торино» коэффициент составляет 1.85. На успех гостей можно сделать ставку в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 4.8. Ничья в матче будет стоить 3.5.

Сделать ставку на результативный матч можно по коэффициенту 1.75 ( ТБ 2), а тотал меньше 2 мячей котируется по коэффициенту 2.1. На исход «обе забьют» можно поставить по 2.15.

Форма команд

«Торино» является середняком Серии А, и практически не имеет турнирных задач на финальный отрезок сезона. Команда занимает 11 место с 41 баллом и всего на один пункт отстает от «Монцы», поэтому поединок обещает быть интересным. В случае победы хозяева обойдут в таблице нынешнего соперника, что является для них хорошей мотивацией. Два последних матча «Торино» завершились выездной победой над «Удинезе» (2:0) и ничьей с «Торино» (1:1).

«Монца» находится в отличной форме и набрала 12 очков в пяти последних турах чемпионата Италии. Коллектив занимает 10 место с 42 баллами и может спокойно доигрывать чемпионат, не беспокоясь о сохранении прописки. Гости вполне могут побороться за победу и в этой встрече, ведь результаты «Торино» в последнее время не впечатляют. В прошлом туре «Монца» минимально обыграла «Кальяри» (1:0), а ранее одолела на выезде «Монцу» (3:2).

Информация для ставок

«Монца» проиграла лишь одну встречу из последних восьми в чемпионате

«Торино» выиграл пять из десяти последних домашних поединков

«Монца» проиграла три из пяти матчей «Торино» при двух ничьих

Четыре из пяти последних матчей команд завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Торино» играет на своем стадионе и постарается сыграть первым номером, но вряд ли сможет победить. Предполагаем, что Монца» добьется очередного успеха, а поставить на Х2 на гостей можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.97.