«Торпедо-БелАЗ» — «Динамо» Минск. Прогноз на матч чемпионата Беларуси (06.07.2023)

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вчера, 10:19

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Динамо» Минск. Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2. Победа хозяев оценивается по 3.95, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.35.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.08. Сделать ставку на то, что команда забьют менее 2.5 мячей можно по 1.75. Вероятность того, что команды обменяются голами, составляет 1.82.

Форма команд

«Торпедо-БелАЗ» сохраняет за собой третье место с 26 баллами и очень хочет не растерять свое преимущество над догоняющими, ведь опережает ближайшего соперника на шесть очков. В домашнем поединке с лидером чемпионата Беларуси у хозяев будет шанс сократить отрыв практически до минимума, ведь сейчас он составляет пять пунктов. Два последних матча «Торпедо-БелАЗ» проиграл на выезде «Минску» (0:1) и переиграл «Лиду» (3:1).

«Динамо» Минск побеждает практически в каждом поединке и заслуженно лидирует в чемпионате, однако сильно оторваться от прямых конкурентов пока не удается. В активе столичного клуба 31 балл, что на два пункта больше, чем у «Немана», идущего вторым. В случае победы в этой игре, гости смогут отцепить прямого конкурента уже на восемь очков от себя. В прошлом туре «Динамо» Минск разгромило «Белшину» (7:2), а ранее переиграло «Жодино» (2:0).

Информация для ставок

«Динамо» Минск выиграло семь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Торпедо-БелАЗ» не проигрывает уже девять матчей подряд на своем стадионе

«Динамо» Минск обыграло «Торпедо-БелАЗ» в трех из пяти последних матчей при двух ничьих

Четыре последних матча между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Матч между лидерами чемпионата Беларуси обещает быть очень интересным и результативным, исходя из статистики личных встреч. Сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 2.08 в букмекерской конторе Лига Ставок.