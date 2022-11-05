«Торпедо» — «Крылья Советов». Прогноз на матч чемпионата России (06.11.2022)

Ставки букмекеров
Преимущество в этой встрече букмекеры отдают гостям по коэффициенту 1.87 в букмекерской конторе Лига Ставок. Победа «Торпед» будет стоить 4.1, ничью можно поставить по 3.7. Коэффициент на ставку «Обе забьют» составил 1.8.
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сегодня, 16:30
На низовой матч можно поставить по коэффициенту 1.85 (ТМ 2.5). Сверхголевая встреча команд (ТБ 2.5) оценивается по коэффициенту 1.97.
Форма команд
«Торпедо» уже обрел большие проблемы в чемпионате, ведь замыкает турнирную таблицу с шестью очками и уступает ближайшему сопернику шесть баллов. С результатами, которые показывает команда отыграть даже такое отставание будет невероятно сложно. В прошлой встрече «Торпедо» проиграл «Спартаку» (0:1), а ранее с тем же счетом уступил «Ахмату» (0:1).
«Крылья Советов» показывают средние результаты и уже находятся не так далеко от зоны вылета, хотя имеет запас в пять баллов. В активе клуба 17 очков, и чтобы не ухудшать ситуацию, футболистам из Самары очень нужно набирать очки, особенно в матчах с аутсайдерами. В прошлом туре РПЛ «Крылья Советов» обыграли «Пари НН» (2:1), а ранее уступил на выезде «Уралу» (1:2).
Информация для ставок
- Четыре из пяти последних матчей «Крыльев Советов» завершились тоталом больше 2.5 мячей
- «Торпедо» выиграл один домашний матч из десяти последних во всех турнирах
- Три последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
«Крылья Советов» в отличие от соперника набирают очки в отдельных матчах и постараются использовать шанс добыть еще три пункта, которые потом несомненно пригодятся. Предлагаем сделать ставку на гостей в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.87 в букмекерской конторе Лига Ставок.