«Торпедо» — «Крылья Советов». Прогноз на матч чемпионата России (06.11.2022)

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вчера, 17:39

Ставки букмекеров

Преимущество в этой встрече букмекеры отдают гостям по коэффициенту 1.87 в букмекерской конторе Лига Ставок. Победа «Торпед» будет стоить 4.1, ничью можно поставить по 3.7. Коэффициент на ставку «Обе забьют» составил 1.8.

На низовой матч можно поставить по коэффициенту 1.85 (ТМ 2.5). Сверхголевая встреча команд ( ТБ 2.5) оценивается по коэффициенту 1.97.

Форма команд

«Торпедо» уже обрел большие проблемы в чемпионате, ведь замыкает турнирную таблицу с шестью очками и уступает ближайшему сопернику шесть баллов. С результатами, которые показывает команда отыграть даже такое отставание будет невероятно сложно. В прошлой встрече «Торпедо» проиграл «Спартаку» (0:1), а ранее с тем же счетом уступил «Ахмату» (0:1).

«Крылья Советов» показывают средние результаты и уже находятся не так далеко от зоны вылета, хотя имеет запас в пять баллов. В активе клуба 17 очков, и чтобы не ухудшать ситуацию, футболистам из Самары очень нужно набирать очки, особенно в матчах с аутсайдерами. В прошлом туре РПЛ «Крылья Советов» обыграли «Пари НН» (2:1), а ранее уступил на выезде «Уралу» (1:2).

Информация для ставок

Четыре из пяти последних матчей «Крыльев Советов» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Торпедо» выиграл один домашний матч из десяти последних во всех турнирах

Три последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Крылья Советов» в отличие от соперника набирают очки в отдельных матчах и постараются использовать шанс добыть еще три пункта, которые потом несомненно пригодятся. Предлагаем сделать ставку на гостей в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.87 в букмекерской конторе Лига Ставок.