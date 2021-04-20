«Тоттенхэм» — «Саутгемптон». Прогноз на матч Премьер-Лиги (21.04.2021)

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вчера, 12:22

«Тоттенхэм» примет «Саутгемптон» в рамках очередного тура Премьер-Лиги. Этот поединок будет сыгран 21 апреля 2021 года.

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка является «Тоттенхэм». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 1.80. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.80, а на победу «Саутгемптона» по 4.30.

Форма команд

В этом сезоне «Тоттенхэм» занимает седьмую строчку в турнирной таблице. В активе этого клуба 50 баллов. У «Тоттенхэма» 14 побед, восемь ничьих и десять поражений. Клуб забил 54 гола и пропустил 37 мячей. В последних играх «шпоры» не показывают хорошей игры, клуб часто страдает от устаревших взглядов на футбол. Ситуация может измениться, ведь владелец клуба уволил главного тренера команды Жозе Моуриньо.

«Саутгемптон» находится на 14-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба 36 баллов. В нынешнем сезоне «святые» выиграли десять поединков, шесть раз играли вничью и проиграли 15 матчей. В активе «святых» 39 забитых и 56 пропущенных мячей. В последних играх «Саутгемптон» часто теряет очки, команда никак не может обрести уверенность и становится все ближе к зоне вылета. Поединок против «Тоттенхэма» будет очень тяжелым, здесь «шпоры» однозначно являются фаворитами.

Информация для ставок

● «Саутгемптон» проиграл в трех матчах из последних пяти

● У «Тоттенхэма» семь побед из 15 матчей на своем поле

● «Тоттенхэм» не выигрывает три матча кряду

Прогноз

Актуальная ставка на эту игру «обе команды забьют — нет» по коэффициенту 2.10. Также можно поставить на тотал голов меньше трех по коэффициенту 1.64.