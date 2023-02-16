«Тоттенхэм» -«Вест Хэм». Прогноз на матч АПЛ (19.02.2023)

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сегодня, 12:08

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля. На победу «Тоттенхэма» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.82. Ничейный результат котируется по 3.8, а победа «Вест Хэма» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 4.2.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.8. Букмекеры не верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 2. Ставка на «обе забьют» составляет 1.75.

Форма команд

«Тоттенхэм» на днях проиграл первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов «Милану» (0:1) и теперь вынужден будет отыгрываться на своем поле, что добавляет головной боли Антонио Конте. В чемпионате Англии «шпоры» занимают пятое место с 39 баллами, а от ближайшего соперника их отделяют всего два пункта. В двух последних матчах АПЛ «Тоттенхэм» крупно проиграл «Лестеру» (1:4) и минимально победой над «Манчестер Сити» (1:0).

«Вест Хэм» стал реже проигрывать и немного поправил ситуацию в АПЛ , но расслабляться «молотобойцам» еще очень рано. Коллектив имеет в своем активе 16 место с 20 баллами и только на два пункта опережает зону вылета. В предстоящей встрече у гостей будет шанс воспользоваться усталостью соперника и побороться за очки. В прошлом туре «Вест Хэм» сыграл вничью с «Челси» (1:1), а ранее с тем же счетом завершил матч и с «Ньюкасл Юнайтед» (1:1).

Информация для ставок

Шесть последних матчей «Вест Хэма» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Тоттенхэм» выиграл всего четыре домашних матча из десяти последних

«Тоттенхэм» и «Вест Хэм» обменялись двумя победами в последних пяти матчах при одной ничьей

Пять из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Оба коллектива имеют проблемы с результатами, поэтом в предстоящем матче наверняка будут ошибаться. Предлагаем сделать ставку на исход «обе забьют» по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.