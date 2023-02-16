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«Тоттенхэм» -«Вест Хэм». Прогноз на матч АПЛ (19.02.2023)

сегодня, 12:08
Тоттенхэм

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля. На победу «Тоттенхэма» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.82. Ничейный результат котируется по 3.8, а победа «Вест Хэма» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 4.2.

Англия. Премьер-Лига 2022/2023
Тоттенхэм
Вест Хэм
ПроигрышВыигрышВыигрышПроигрышПроигрыш
- : -
19 февраля 2023, 19:30
воскресенье
НичьяНичьяВыигрышПроигрышНичья
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.793.884.24
Лига Ставок 1.85 3.80 4.30

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.8. Букмекеры не верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 2. Ставка на «обе забьют» составляет 1.75.

Форма команд

«Тоттенхэм» на днях проиграл первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов «Милану» (0:1) и теперь вынужден будет отыгрываться на своем поле, что добавляет головной боли Антонио Конте. В чемпионате Англии «шпоры» занимают пятое место с 39 баллами, а от ближайшего соперника их отделяют всего два пункта. В двух последних матчах АПЛ «Тоттенхэм» крупно проиграл «Лестеру» (1:4) и минимально победой над «Манчестер Сити» (1:0).

«Вест Хэм» стал реже проигрывать и немного поправил ситуацию в АПЛ, но расслабляться «молотобойцам» еще очень рано. Коллектив имеет в своем активе 16 место с 20 баллами и только на два пункта опережает зону вылета. В предстоящей встрече у гостей будет шанс воспользоваться усталостью соперника и побороться за очки. В прошлом туре «Вест Хэм» сыграл вничью с «Челси» (1:1), а ранее с тем же счетом завершил матч и с «Ньюкасл Юнайтед» (1:1).

Информация для ставок

  • Шесть последних матчей «Вест Хэма» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
  • «Тоттенхэм» выиграл всего четыре домашних матча из десяти последних
  • «Тоттенхэм» и «Вест Хэм» обменялись двумя победами в последних пяти матчах при одной ничьей
  • Пять из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Оба коллектива имеют проблемы с результатами, поэтом в предстоящем матче наверняка будут ошибаться. Предлагаем сделать ставку на исход «обе забьют» по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.08 1.37 2.03 1.79 1.60 2.34
Лига Ставок 1.99 1.80 1.57 2.36
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
сегодня в 14:17
Шпоры как минимум не проиграют этот матч
Гость
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