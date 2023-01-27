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«Труа» — «Ланс». Прогноз на матч Лиги 1 (28.01.2023)

вчера, 10:00
Ланс

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение гостям в этой встрече. На победу «Ланса» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.65. Ничейный результат котируется по 3.95, а победа «Труа» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 5.2.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle5.244.071.70
1XBET 5.25 4.10 1.72

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.85. Букмекеры не верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 1.95. Ставка на «обе забьют» составляет 1.8.

Форма команд

«Труа» набрал четыре очка в последних пяти турах Лиги 1, что нельзя назвать успешным результатом. Команда занимает 14 место с 18 баллами и опережает зону вылета всего на три балла, что заставляет задуматься тренерский штаб о том, как исправить ситуацию и подняться выше по турнирной таблице. Два последних матча «Труа» завершились поражениями от «Лилля» на выезде (1:5) и «Марселя» (0:2).

«Ланс» старается не отставать от ПСЖ и на данный момент проигрывает ему всего три очка. Команда идет на второй позиции с 44 очками и очень хочет попасть в Лигу Чемпионов по итогу сезона. Тем не менее, коллективу не стоит недооценивать соперника и постараться с первых минут захватить инициативу. В прошлом туре «Ланс» минимально переиграл «Осер» (1:0), а в кубке Франции выиграл у «Бреста» (3:1).

Информация для ставок

  • «Труа» уступил в трех последних поединках во всех турнирах
  • «Ланс» забивал в семи матчах из десяти последних на выезде
  • «Труа» проиграл «Лансу» четыре последние встречи
  • Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

«Лансу» очень важно сейчас максимально набирать очки, и мы предполагаем, что клуб сможет это сделать в этот футбольный вечер. Рекомендуем поставить на победу гостей в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.65.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.00 1.44 2.01 1.89 1.57 2.55
1XBET 2.01 1.93
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 10:51
Думаю, что гости просто сильнее хозяев и должны брать свои очки
Гость
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