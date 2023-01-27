«Труа» — «Ланс». Прогноз на матч Лиги 1 (28.01.2023)

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вчера, 10:00

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение гостям в этой встрече. На победу «Ланса» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.65. Ничейный результат котируется по 3.95, а победа «Труа» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 5.2.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.85. Букмекеры не верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 1.95. Ставка на «обе забьют» составляет 1.8.

Форма команд

«Труа» набрал четыре очка в последних пяти турах Лиги 1, что нельзя назвать успешным результатом. Команда занимает 14 место с 18 баллами и опережает зону вылета всего на три балла, что заставляет задуматься тренерский штаб о том, как исправить ситуацию и подняться выше по турнирной таблице. Два последних матча «Труа» завершились поражениями от «Лилля» на выезде (1:5) и «Марселя» (0:2).

«Ланс» старается не отставать от ПСЖ и на данный момент проигрывает ему всего три очка. Команда идет на второй позиции с 44 очками и очень хочет попасть в Лигу Чемпионов по итогу сезона. Тем не менее, коллективу не стоит недооценивать соперника и постараться с первых минут захватить инициативу. В прошлом туре «Ланс» минимально переиграл «Осер» (1:0), а в кубке Франции выиграл у «Бреста» (3:1).

Информация для ставок

«Труа» уступил в трех последних поединках во всех турнирах

«Ланс» забивал в семи матчах из десяти последних на выезде

«Труа» проиграл «Лансу» четыре последние встречи

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

«Лансу» очень важно сейчас максимально набирать очки, и мы предполагаем, что клуб сможет это сделать в этот футбольный вечер. Рекомендуем поставить на победу гостей в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.65.