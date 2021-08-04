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«Труа» — ПСЖ. Прогноз на матч Лиги 1 (07.08.2021)

вчера, 12:16

В стартовом туре чемпионата Франции «Труа» на домашней арене сыграет против ПСЖ. Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекерских контор на матч, который состоится 7 августа 2021 года.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
11.716.021.28
Лига Ставок 11.00 6.00 1.28
Фонбет 11.50 5.60 1.27
Мелбет 11.00 6.15 1.31
1XBET 11.00 6.15 1.31
BetBoom 11.97 5.48 1.30

Ставки букмекеров

Эксперты букмекерской конторы Бетсити практически не сомневаются в итоговом успехе парижан в этой встрече. Поставить на победу ПСЖ можно по коэффициенту 1.30, а вероятность победы «Труа» оценивается по коэффициенту 10.50. Заключить пари на ничью можно по коэффициенту 6.10.

Аналитики сервиса также считают, что команды сыграют в результативный футбол. Поставить на ТБ(2,5) голов можно по коэффициенту 1.56, ТМ(2,5) – 2.36.

Форма команд

«Труа» последний раз выступала в Лиге 1 в сезоне 2017/2018. По итогам прошлой кампании клуб завоевал золотые медали второго дивизиона, получив прямое повышение в классе.

Последние контрольные игры «Труа» провела неудачно. Команда поочередно уступила «Анже» (0:3) и «Мецу» (1:2), а также разошлась миром с «Бордо» (1:1).

ПСЖ по итогам прошлого сезона смог выиграть только Кубок Франции. В чемпионате страны парижане уступили титул «Лиллю», а в Лиге чемпионов подопечные Маурисио Почеттино проиграли «Манчестер Сити» на стадии полуфинала.

Столичный гранд также безуспешно начал новую кампанию. В матче за Суперкубок Франции ПСЖ показал беззубую атаку и вполне заслуженно проиграл «Лиллю» с минимальным счетом (0:1).

Информация для ставок

  • ПСЖ побеждал «Труа» в семи последних очных встречах
  • «Труа» не забивала голы в 4 из 5 предыдущих поединков против «ПСЖ
  • В 4 из 5 последних встреч команд на поле „Труа“ прошла ставка на ТМ(2,5)

Прогноз

Чтобы рассчитывать на очки в предстоящей игре, „Труа“ придется играть с оглядкой на оборону. Футболисты ПСЖ пока далеки от оптимальных игровых и физических кондиций, поэтому вряд ли гости смогут оформить крупную победу. Предлагаем комбинированную ставку на победу ПСЖ и ТМ(4,5) голов по коэффициенту 1.66 в букмекерской конторе Бетсити.

Ранее букмекеры предложили интересный коэффициент на исход матча в ФНЛ.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.45 1.60 1.93 1.95
Лига Ставок 2.40 1.55 1.90 1.88
Мелбет 2.48 1.64
1XBET 2.48 1.64
BetBoom 4.23 1.24 2.48 1.57 1.93 1.93
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Все комментарии
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вчера в 18:03
Футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж) одержит победу.
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3hqcppjq4jpv
вчера в 18:02
Футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж) выиграет матч.
shlomo
shlomo
вчера в 15:44
Гости выиграют этот матч
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