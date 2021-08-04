«Труа» — ПСЖ. Прогноз на матч Лиги 1 (07.08.2021)

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вчера, 12:16

В стартовом туре чемпионата Франции «Труа» на домашней арене сыграет против ПСЖ . Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекерских контор на матч, который состоится 7 августа 2021 года.

Ставки букмекеров

Эксперты букмекерской конторы Бетсити практически не сомневаются в итоговом успехе парижан в этой встрече. Поставить на победу ПСЖ можно по коэффициенту 1.30, а вероятность победы «Труа» оценивается по коэффициенту 10.50. Заключить пари на ничью можно по коэффициенту 6.10.

Аналитики сервиса также считают, что команды сыграют в результативный футбол. Поставить на ТБ (2,5) голов можно по коэффициенту 1.56, ТМ(2,5) – 2.36.

Форма команд

«Труа» последний раз выступала в Лиге 1 в сезоне 2017/2018. По итогам прошлой кампании клуб завоевал золотые медали второго дивизиона, получив прямое повышение в классе.

Последние контрольные игры «Труа» провела неудачно. Команда поочередно уступила «Анже» (0:3) и «Мецу» (1:2), а также разошлась миром с «Бордо» (1:1).

ПСЖ по итогам прошлого сезона смог выиграть только Кубок Франции. В чемпионате страны парижане уступили титул «Лиллю», а в Лиге чемпионов подопечные Маурисио Почеттино проиграли «Манчестер Сити» на стадии полуфинала.

Столичный гранд также безуспешно начал новую кампанию. В матче за Суперкубок Франции ПСЖ показал беззубую атаку и вполне заслуженно проиграл «Лиллю» с минимальным счетом (0:1).

Информация для ставок

ПСЖ побеждал «Труа» в семи последних очных встречах

побеждал «Труа» в семи последних очных встречах «Труа» не забивала голы в 4 из 5 предыдущих поединков против « ПСЖ

В 4 из 5 последних встреч команд на поле „Труа“ прошла ставка на ТМ(2,5)

Прогноз

Чтобы рассчитывать на очки в предстоящей игре, „Труа“ придется играть с оглядкой на оборону. Футболисты ПСЖ пока далеки от оптимальных игровых и физических кондиций, поэтому вряд ли гости смогут оформить крупную победу. Предлагаем комбинированную ставку на победу ПСЖ и ТМ(4,5) голов по коэффициенту 1.66 в букмекерской конторе Бетсити.