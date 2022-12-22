«Антальяспор» — «Анкарагюджю». Прогноз на матч чемпионата Турции (23.12.2022)

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вчера, 12:11

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам этой игры. Ставки на победу «Антальяспора» идут в линии БК Лига Ставок по коэффициенту 2.00. Вероятность ничьи оценивается в 3.70, а победу «Анкарагюджю» можно сыграть по котировке 3.75.

Эксперты также склоняются к результативному исходу в этой встрече. Ставки на ТБ (2,5) гола можно разместить по коэффициенту 1.85, ТМ(2,5) – 2.00.

Форма команд

«Антальяспор» находится на 11-м месте чемпионата Турции. В 12 сыгранных матчах Супер-Лиги команда зарекомендовала себя следующим образом: пять побед, одна ничья и шесть поражений. Атака клуб организовала 19 забитых голов, а защита допустила 21 пропущенный мяч.

Отметим, что в трех предыдущих турах лиги футболисты «Антальяспора» не подводили своих болельщиков. На их счету последовательные победы над «Истанбулспор АС» (2:1), «Сивасспором» (2:0) и «Карагюмрюком» (4:2).

«Анкарагюджю» остается в зоне вылета турецкой лиги, занимая 16-е место рейтинга. По ходу текущего сезона клуб одержал три победы, четыре раза сыграл вничью и зафиксировал шесть поражений. Соотношение забитых и пропущенных голов у гостей предстоящей игры отрицательное – 16 против 21.

Выделим, что в четырех прошлых турах чемпионата футболисты «Анкарагюджю» не проигрывали своим оппонентам. Помимо победной встречи с «Хатайспором» (4:1) команда разделила очки с «Гиресунспором» (1:1), «Касымпашей» (1:1) и «Трабзонспором» (1:1).

Информация для ставок

Команды обменялись голами в 2 из прошлых 3 очных матчей

«Анкарагюджю» забивал и пропускал голы в 5 последних гостевых матчах лиги

«Антальяспор» выиграл 3 последних домашних матча чемпионата Турции

Прогноз

Мы считаем, что «Антальяспор» и «Анкарагюджю» проведут результативный матч. Предлагаем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.71 в БК Лига Ставок.