«Удинезе» — «Болонья». Прогноз на матч Серии А (15.01.2023)

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вчера, 23:30

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают минимальное предпочтение хозяевам. На победу «Удинезе» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.85. Ничейный результат можно выбрать по 4.5, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 3.5.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по 1.95. Букмекеры не очень верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 1.87. Ставка на «обе забьют» составляет 1.8.

Форма команд

«Удинезе» после хорошего старта попал в глубокий кризис и не может выиграть уже несколько матчей подряд в чемпионате Италии. Команда уже опустилась на восьмое место с 25 баллами и отстает на шесть пунктов от ближайшего преследователя. В игре с «Болоньей» на своем поле у хозяев будут шансы на победу, но и недооценивать соперника никак нельзя. Два последних матча «Удинезе» завершились минимальным поражением от «Ювентуса» (0:1) и ничьей с «Эмполи» (1:1).

«Болонья» набрала шесть очков в пяти последних матчах Серии А и всего имеет 19 баллов в активе на данном отрезке сезона. Это позволяет коллективу занимать 13 место и находиться в относительной безопасности от зоны вылета. В прошлом туре чемпионата Италии «Болонья» на своем поле уступила «Аталанте» (1:2), а ранее минимально проиграла «Роме» на выезде (0:1).

Информация для ставок

Шесть из десяти матчей «Удинезе» за последнее время завершились исходом «обе забьют»

«Болонья» выиграла три из пяти последних выездных встреч

Пять последних матчей между клубами завершились ничейными результатами

Пять из шести последних матчей между клубами закончились исходом «обе забьют»

Прогноз

Встреча середняков Серии А не обещает быть яркой и зрелищной, ведь команды не находятся в своих лучших кондициях. Предлагаем опереться на статистику и сделать ставку ничью в букмекерской конторе Лига Ставок. Коэффициент на такой вариант составляет 3.5.