«Удинезе» — «Болонья». Прогноз на матч Серии А (15.01.2023)

Ставки букмекеров
Букмекеры отдают минимальное предпочтение хозяевам. На победу «Удинезе» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.85. Ничейный результат можно выбрать по 4.5, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 3.5.
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сегодня, 17:00
В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по 1.95. Букмекеры не очень верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 1.87. Ставка на «обе забьют» составляет 1.8.
Форма команд
«Удинезе» после хорошего старта попал в глубокий кризис и не может выиграть уже несколько матчей подряд в чемпионате Италии. Команда уже опустилась на восьмое место с 25 баллами и отстает на шесть пунктов от ближайшего преследователя. В игре с «Болоньей» на своем поле у хозяев будут шансы на победу, но и недооценивать соперника никак нельзя. Два последних матча «Удинезе» завершились минимальным поражением от «Ювентуса» (0:1) и ничьей с «Эмполи» (1:1).
«Болонья» набрала шесть очков в пяти последних матчах Серии А и всего имеет 19 баллов в активе на данном отрезке сезона. Это позволяет коллективу занимать 13 место и находиться в относительной безопасности от зоны вылета. В прошлом туре чемпионата Италии «Болонья» на своем поле уступила «Аталанте» (1:2), а ранее минимально проиграла «Роме» на выезде (0:1).
Информация для ставок
- Шесть из десяти матчей «Удинезе» за последнее время завершились исходом «обе забьют»
- «Болонья» выиграла три из пяти последних выездных встреч
- Пять последних матчей между клубами завершились ничейными результатами
- Пять из шести последних матчей между клубами закончились исходом «обе забьют»
Прогноз
Встреча середняков Серии А не обещает быть яркой и зрелищной, ведь команды не находятся в своих лучших кондициях. Предлагаем опереться на статистику и сделать ставку ничью в букмекерской конторе Лига Ставок. Коэффициент на такой вариант составляет 3.5.