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«Удинезе» — «Милан». Прогноз на матч Серии А (18.03.2023)

вчера, 17:59
Милан

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают минимальное предпочтение гостям. На победу «Милана» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2.13. Ничейный результат можно выбрать по 3.45, а победа хозяев принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 3.45.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle3.443.502.22
Лига Ставок 3.30 3.35 2.29
1XBET 3.44 3.62 2.23

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по 2. Букмекеры не очень верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 1.82. Ставка на «обе забьют» составляет 1.72.

Форма команд

«Удинезе» проиграл только в одном матче из пяти последних туров Серии А и уверенно держится в середине турнирной таблицы. На данный момент коллектив занимает 10 место с 35 очками и матч с чемпионом Италии будет хорошим шансом проверить свои возможности и силы перед заключительным отрезком сезона. В прошлом туре «Удинезе» обыграл на выезде «Эмполи» (1:0), а ранее разошелся миром с «Аталантой» на выезде (0:0).

«Милан» сейчас выглядит более сплоченно, чем еще месяц назад, где команда проигрывала чуть ли не каждому сопернику. «Россонери» располагаются на четвертом месте в Серии А с 48 баллами и уступают ближайшему сопернику всего один пункт, поэтому на предстоящую встречу выйдут крайне мотивированными. В прошлой игре «Милан» сыграл вничью на своем поле с «Салернитаной» (1:1), а в Лиге Чемпионов выстоял на выезде с «Тоттенхэмом» (0:0).

Информация для ставок

  • «Удинезе» выиграл только два матча из десяти последних матчей во всех турнирах
  • «Милан» проиграл шесть из десяти последних поединков на выезде
  • Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились ничейными результатами
  • Шесть из семи последних матчей между клубами закончились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Милан» вряд ли покажет результативный футбол и постарается малыми силами добиться результата. Предполагаем, что хозяева одержат минимальную победу, а поставить на них можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.13.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.64 1.53 1.85 2.04 1.46 2.86
Лига Ставок 2.60 1.47 1.83 1.95 1.46 2.65
1XBET 1.90 2.04
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 18:23
Ждем вполне живой футбол от команд, которые неплохо атакуют, ну и обороняются по разным причинам не очень. У Милана проблемы в тылах из за смены игры на 3-5-2 и постоянной ротации центрдефов, а фриульцы после смены стиля на более атакующий еще в прошлом сезоне не слишком хороши были в тылах. В первом матче на Сан Сиро команды выдали концерт, где "россонери" смогли победить 4-2, да и сейчас обмен голов выглядит вероятным развитием событий. Ставка играет в 6-ти матчах подряд между командами, что тоже нельзя отрицать.
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