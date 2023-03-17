«Удинезе» — «Милан». Прогноз на матч Серии А (18.03.2023)

1679065155

вчера, 17:59

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают минимальное предпочтение гостям. На победу «Милана» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2.13. Ничейный результат можно выбрать по 3.45, а победа хозяев принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 3.45.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по 2. Букмекеры не очень верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 1.82. Ставка на «обе забьют» составляет 1.72.

Форма команд

«Удинезе» проиграл только в одном матче из пяти последних туров Серии А и уверенно держится в середине турнирной таблицы. На данный момент коллектив занимает 10 место с 35 очками и матч с чемпионом Италии будет хорошим шансом проверить свои возможности и силы перед заключительным отрезком сезона. В прошлом туре «Удинезе» обыграл на выезде «Эмполи» (1:0), а ранее разошелся миром с «Аталантой» на выезде (0:0).

«Милан» сейчас выглядит более сплоченно, чем еще месяц назад, где команда проигрывала чуть ли не каждому сопернику. «Россонери» располагаются на четвертом месте в Серии А с 48 баллами и уступают ближайшему сопернику всего один пункт, поэтому на предстоящую встречу выйдут крайне мотивированными. В прошлой игре «Милан» сыграл вничью на своем поле с «Салернитаной» (1:1), а в Лиге Чемпионов выстоял на выезде с «Тоттенхэмом» (0:0).

Информация для ставок

«Удинезе» выиграл только два матча из десяти последних матчей во всех турнирах

«Милан» проиграл шесть из десяти последних поединков на выезде

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились ничейными результатами

Шесть из семи последних матчей между клубами закончились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Милан» вряд ли покажет результативный футбол и постарается малыми силами добиться результата. Предполагаем, что хозяева одержат минимальную победу, а поставить на них можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.13.