«Удинезе» — «Милан». Прогноз на матч Серии А (18.03.2023)

Ставки букмекеров
Букмекеры отдают минимальное предпочтение гостям. На победу «Милана» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2.13. Ничейный результат можно выбрать по 3.45, а победа хозяев принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 3.45.
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сегодня, 22:45
В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по 2. Букмекеры не очень верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 1.82. Ставка на «обе забьют» составляет 1.72.
Форма команд
«Удинезе» проиграл только в одном матче из пяти последних туров Серии А и уверенно держится в середине турнирной таблицы. На данный момент коллектив занимает 10 место с 35 очками и матч с чемпионом Италии будет хорошим шансом проверить свои возможности и силы перед заключительным отрезком сезона. В прошлом туре «Удинезе» обыграл на выезде «Эмполи» (1:0), а ранее разошелся миром с «Аталантой» на выезде (0:0).
«Милан» сейчас выглядит более сплоченно, чем еще месяц назад, где команда проигрывала чуть ли не каждому сопернику. «Россонери» располагаются на четвертом месте в Серии А с 48 баллами и уступают ближайшему сопернику всего один пункт, поэтому на предстоящую встречу выйдут крайне мотивированными. В прошлой игре «Милан» сыграл вничью на своем поле с «Салернитаной» (1:1), а в Лиге Чемпионов выстоял на выезде с «Тоттенхэмом» (0:0).
Информация для ставок
- «Удинезе» выиграл только два матча из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Милан» проиграл шесть из десяти последних поединков на выезде
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились ничейными результатами
- Шесть из семи последних матчей между клубами закончились исходом «обе забьют»
Прогноз
«Милан» вряд ли покажет результативный футбол и постарается малыми силами добиться результата. Предполагаем, что хозяева одержат минимальную победу, а поставить на них можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.13.