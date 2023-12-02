«Удинезе» — «Верона». Прогноз на матч Серии А (03.12.2023)

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сегодня, 16:57

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Лига Ставок делает «Удинезе» фаворитом данного поединка, на которого можно поставить по коэффициенту 1.77. В случае победы «Вероны» игрок сможет получить выигрыш по коэффициенту 5.1, а ничью можно выбрать по 3.6.

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают 2.18. Низовой исход матча отличается от противоположного: ТМ 2.5 стоит 1.7. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 2.07.

Форма команд

«Удинезе» мало выигрывает в нынешнем сезоне и закономерно обитает в нижней части турнирной таблицы. Коллектив занимает только 16 место с 11 баллами и отстает от ближайшего соперника на три очка. В домашней игре с аутсайдером Серии А от хозяев будут ожидать только победы. В последнем туре чемпионата Италии «Удинезе» проиграл на выезде «Роме» (1:3), а ранее поделил очки с «Аталантой» (1:1).

«Верона» побеждала еще в конце августа и неудивительно, что клуб находится в зоне вылета. За предыдущие 13 туров команда набрала лишь девять очков, но имеет шансы исправить ситуацию если изменит результаты. Два последних матча «Вероны» в Серии А завершились домашней ничьей с «Лечче» (2:2) и минимальным поражением от «Дженоа» (0:1).

Информация для ставок

Восемь последних матчей «Удинезе» в основное время завершились ничейными результатами

«Верона» не может выиграть 12 матчей подряд во всех турнирах

«Удинезе» выиграл два матча у «Вероны» из пяти последних поединков

Семь из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют – нет»

Прогноз

Обе команды практически не добиваются побед, поэтому здесь будет сложное противостояние. Предполагаем, что удачливее окажутся хозяева, сделать ставку на которых можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.77.