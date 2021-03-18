«Уэска» — «Осасуна». Прогноз на матч Ла Лиги (20.03.2021)

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вчера, 22:52

«Уэска» сыграет против «Осасуны» в рамках 28-го тура испанской Примеры 20 марта 2021 года. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

«Уэска» — фаворит этого матча, несмотря на свое положение в таблице. Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 2.55. Еще одна актуальная ставка — ничейный исход за 3.20 и победа «Осасуны» за 3.00.

Форма команд

«Уэска» идет на 20-й строчке в турнирной таблице. Команда набрала 20 пунктов. В активе «Уэски» три победы, 11 ничьих и 13 поражений. В последних поединках «Уэска» смогла однажды заработать драгоценные три очка — редкая радость для команды.

«Осасуна» идет на 13-й строчке в турнирной таблице. Команда набрала 29 пунктов. В этом сезоне у команды из Памплоны семь побед, восемь поражений и 12 ничьих. В последних матчах «Осасуна» показывает неплохую игру, но стабильности все еще нет, клуб то побеждает, то проигрывает.

Информация для ставок

«Уэска» не может победить три матча кряду

«Осасуна» победила в двух матчах из последних пяти

«Осасуна» забила всего два гола в последних пяти играх

Прогноз

Можно поставить на то, что в матче будет забито 4-5 мячей по коэффициенту 1.93. Это матч аутсайдеров, но клубы хорошо играют в атаку, поэтому стоит рассчитывать на большое количество забитых мячей.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Сельта» — «Реал Мадрид».