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«Уэска» — «Осасуна». Прогноз на матч Ла Лиги (20.03.2021)

вчера, 22:52

«Уэска» сыграет против «Осасуны» в рамках 28-го тура испанской Примеры 20 марта 2021 года. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на грядущий поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.613.203.07
Лига Ставок 2.60 3.10 3.00
Фонбет 2.55 3.20 2.90
Мелбет 2.60 3.30 3.04
Pin-Up.ru 2.57 3.10 3.00

Ставки букмекеров

«Уэска» — фаворит этого матча, несмотря на свое положение в таблице. Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 2.55. Еще одна актуальная ставка — ничейный исход за 3.20 и победа «Осасуны» за 3.00.

Форма команд

«Уэска» идет на 20-й строчке в турнирной таблице. Команда набрала 20 пунктов. В активе «Уэски» три победы, 11 ничьих и 13 поражений. В последних поединках «Уэска» смогла однажды заработать драгоценные три очка — редкая радость для команды.

«Осасуна» идет на 13-й строчке в турнирной таблице. Команда набрала 29 пунктов. В этом сезоне у команды из Памплоны семь побед, восемь поражений и 12 ничьих. В последних матчах «Осасуна» показывает неплохую игру, но стабильности все еще нет, клуб то побеждает, то проигрывает.

Информация для ставок

  • «Уэска» не может победить три матча кряду
  • «Осасуна» победила в двух матчах из последних пяти
  • «Осасуна» забила всего два гола в последних пяти играх

Прогноз

Можно поставить на то, что в матче будет забито 4-5 мячей по коэффициенту 1.93. Это матч аутсайдеров, но клубы хорошо играют в атаку, поэтому стоит рассчитывать на большое количество забитых мячей.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Сельта» — «Реал Мадрид».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.10 1.83 1.60 2.48
Лига Ставок 2.04 1.79 1.57 2.42
Мелбет 1.65 2.45
Pin-Up.ru 2.08 1.78 1.60 2.40 1.30 3.60
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STVA 1
STVA 1
вчера в 22:54
Возможна ничья
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