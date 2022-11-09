«Унион» — «Аугсбург». Прогноз на матч Бундеслиги (09.11.2022)

1667973355

вчера, 08:55

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Лига Ставок на победу гостей предлагает коэффициент 6.3, в то время как победа «Унион Берлин» будет стоить 1.55. В случае мирового соглашения между командами сыграет коэффициент 4.1.

Также игроки могут выбрать тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.82 или предположить, что много мячей болельщики не увидят (ТМ 2.5 по 1.98).

Форма команд

«Унион» получил тяжелый удар в прошлом туре и потерял лидерство в Бундеслиге, что и прогнозировали многие эксперты. Сейчас команда опустилась на третье место с 26 баллами и отстает от «Баварии» на два пункта. Тем не менее, для коллектива еще ничего не потеряно, ведь борьба продолжается. В прошлой игре «Унион» разгромно проиграл «Байеру» в чемпионате (0:5), а ранее обыграл в Лиге Европы «Юнион Сент-Жиллуаз» (1:0).

«Аугсбург» показывает плохие результаты и имеет серию без побед из нескольких матчей подряд. На данный момент команда идет на третьем месте с 26 баллами в активе и для нее еще далеко не все потеряно, ведь находиться в группе лидеров также весомое достижение для такого скромного клуба. Два последних матча «Униона» завершились разгромным поражением от «Байера» (0:5) и победой в Лиге Европы над «Юнион Сент-Жиллуаз» (1:0).

Информация для ставок

«Унион» выиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Аугсбург» не может победить уже семь поединков подряд

«Аугсбург» выиграл три из четырех последних матчей с «Унионом»

Восемь из десяти поединков между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Команды играют между собой в закрытый футбол, и мы предполагаем, что в этот раз также ничего не изменится. Сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей можно по коэффициенту 1.98 в букмекерской конторе Лига Ставок.