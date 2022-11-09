«Унион» — «Аугсбург». Прогноз на матч Бундеслиги (09.11.2022)

Ставки букмекеров
Линия букмекерской конторы Лига Ставок на победу гостей предлагает коэффициент 6.3, в то время как победа «Унион Берлин» будет стоить 1.55. В случае мирового соглашения между командами сыграет коэффициент 4.1.
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2 : 2
завершен
вчера, 22:30
Также игроки могут выбрать тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.82 или предположить, что много мячей болельщики не увидят (ТМ 2.5 по 1.98).
Форма команд
«Унион» получил тяжелый удар в прошлом туре и потерял лидерство в Бундеслиге, что и прогнозировали многие эксперты. Сейчас команда опустилась на третье место с 26 баллами и отстает от «Баварии» на два пункта. Тем не менее, для коллектива еще ничего не потеряно, ведь борьба продолжается. В прошлой игре «Унион» разгромно проиграл «Байеру» в чемпионате (0:5), а ранее обыграл в Лиге Европы «Юнион Сент-Жиллуаз» (1:0).
«Аугсбург» показывает плохие результаты и имеет серию без побед из нескольких матчей подряд. На данный момент команда идет на третьем месте с 26 баллами в активе и для нее еще далеко не все потеряно, ведь находиться в группе лидеров также весомое достижение для такого скромного клуба. Два последних матча «Униона» завершились разгромным поражением от «Байера» (0:5) и победой в Лиге Европы над «Юнион Сент-Жиллуаз» (1:0).
Информация для ставок
- «Унион» выиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Аугсбург» не может победить уже семь поединков подряд
- «Аугсбург» выиграл три из четырех последних матчей с «Унионом»
- Восемь из десяти поединков между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Команды играют между собой в закрытый футбол, и мы предполагаем, что в этот раз также ничего не изменится. Сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей можно по коэффициенту 1.98 в букмекерской конторе Лига Ставок.