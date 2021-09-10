«Унион» — «Аугсбург». Прогноз на матч Бундеслиги (11.09.2021)

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сегодня, 14:28

В 4 туре чемпионата Германии нас ждет довольно интересная вывеска: «Аугсбург» приедет в гости к крепкому «Унион» и попытается набрать очки в этом поединке. Мы предлагаем вашему вниманию обзор ставок и прогнозы на данную встречу.

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Мелбет на победу хозяев предлагает коэффициент 1.74, в то время как победа «Аугсбурга» будет котироваться по коэффициенту 4.8. В случае мирового соглашения между командами сыграет коэффициент 4.

Также игроки могут выбрать тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.88 или предположить, что много мячей болельщики не увидят (ТМ 2.5 по 1.99).

Форма команд

«Аугсбург» не лучшим образом стартовал в Бундеслиге, набрав всего одно очко по итогам стартовых трех туров. Команда очень много пропускает, а разница их мячей в чемпионате Германии говорит сама за себя (1:8). Тренерскому штабу следует поработать не только над защитной линией, но и реализацией собственных моментов. В прошлом товарищеском матче «Аугсбург» обыграл «Хайденхайм» (2:1), а ранее в Бундеслиге команда уступила «Байеру» (1:4).

«Унион» давно не проигрывает и показывает качественный футбол. Совсем скоро команда стартует в новом турнире от УЕФА – Лиге Конференций. В Бундеслиге коллектив набрал пять очков и занимает текущее восьмое место в турнирной таблице. В последней товарищеской встрече «Унион» обыграл «Лихтенберг» (2:0), а ранее на своем поле в чемпионате обыграл Боруссию М (2:1).

Информация для ставок

«Унион» не проигрывает уже 14 матчей подряд во всех турнирах

«Аугсбург» смог одержать только две выездных победы из десяти последних поединков

«Унион» проиграл две последние игры «Аугсбургу»

Три из четырех матчей между клубами на поле «Унион» закончились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

«Аугсбург» имеет серьезные проблемы и не сможет оказать серьезное сопротивление более стабильному «Унион». Предполагаем, что столичная команда окажется сильнее в этой встрече. Сделать ставку на победу «Унион» можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.74.