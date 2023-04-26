«Унион» – «Байер». Прогноз на матч Бундеслиги (29.04.2023)

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вчера, 10:45

Ставки букмекеров

В этом поединке фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.45. В случае победы «Униона», зайдет коэффициент 2.9. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.35.

Также в линии букмекеры предлагают 2 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.8. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.82.

Форма команд

«Унион» все еще держится в первой четверке Бундеслиги, но с каждым туром это делать становится сложнее. Сейчас коллектив из столицы Германии занимает третье место с 55 баллами и опережает ближайшего соперника на два пункта. В предстоящей игре с набравшим ход «Байером» хозяев не считают фаворитами, однако они способны удивить. В прошлом туре «Унион» обыграл на везде «Боруссию» М, а ранее сыграл вничью с «Бохумом» (1:1).

«Байер» на данный момент располагается на шестом месте в Бундеслиге с 47 баллами и его отделяет шесть очков от четвертого места. За пять оставшихся туров сократить такое отставание будет очень сложно, а еще одним вариантом попасть в Лигу чемпионов является победа в Лиге Европы. В предстоящей игре с «Унионом» только победа может оставить «фармацевтов» в борьбе за топ-4. Два последних матча «Байера» завершились победами над «РБ Лейпциг» в чемпионате и «Юнион Сент-Жиллуаз» (4:1) в Лиге Европы.

Информация для ставок

«Унион» не проигрывает на своем поле уже 21 поединок во всех турнирах

«Байер» выиграл восемь из десяти последних матчей при двух ничьих

«Унион» проиграл шесть из десяти последних матчей с «Байером»

Прогноз

Матч будет очень непростым для обоих коллективов, но мы предполагаем, что команды поделят очки. Сделать ставку на ничейный результат можно по коэффициенту 3.35 в букмекерской конторе Лига Ставок.