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«Унион» – «Байер». Прогноз на матч Бундеслиги (29.04.2023)

вчера, 10:45
Байер (Леверкузен)

Ставки букмекеров

В этом поединке фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.45. В случае победы «Униона», зайдет коэффициент 2.9. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.35.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.963.412.52
Pari 2.90 3.35 2.45

Также в линии букмекеры предлагают 2 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.8. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.82.

Форма команд

«Унион» все еще держится в первой четверке Бундеслиги, но с каждым туром это делать становится сложнее. Сейчас коллектив из столицы Германии занимает третье место с 55 баллами и опережает ближайшего соперника на два пункта. В предстоящей игре с набравшим ход «Байером» хозяев не считают фаворитами, однако они способны удивить. В прошлом туре «Унион» обыграл на везде «Боруссию» М, а ранее сыграл вничью с «Бохумом» (1:1).

«Байер» на данный момент располагается на шестом месте в Бундеслиге с 47 баллами и его отделяет шесть очков от четвертого места. За пять оставшихся туров сократить такое отставание будет очень сложно, а еще одним вариантом попасть в Лигу чемпионов является победа в Лиге Европы. В предстоящей игре с «Унионом» только победа может оставить «фармацевтов» в борьбе за топ-4. Два последних матча «Байера» завершились победами над «РБ Лейпциг» в чемпионате и «Юнион Сент-Жиллуаз» (4:1) в Лиге Европы.

Информация для ставок

  • «Унион» не проигрывает на своем поле уже 21 поединок во всех турнирах
  • «Байер» выиграл восемь из десяти последних матчей при двух ничьих
  • «Унион» проиграл шесть из десяти последних матчей с «Байером»

Прогноз

Матч будет очень непростым для обоих коллективов, но мы предполагаем, что команды поделят очки. Сделать ставку на ничейный результат можно по коэффициенту 3.35 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.59 1.55 1.84 2.06 1.47 2.84
Pari 1.80 2.00
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 11:44
Унион Берлин и Байер 04 уже накладывадись друг на друга под знаком действующей немецкой Бундеслиги - в рамках первого круга, только на арене "аптекарей". И тогда Леверкузен просто разорвал на британский флаг оборону "красных" с неприличным счетом 5:0. Считаю, что и здесь очень крутой нынче Байер сумеет полноценно постоять за себя, вместе со ставкой на Х2 за рабочий коэффициент.)
Гость
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