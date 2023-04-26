«Унион» – «Байер». Прогноз на матч Бундеслиги (29.04.2023)

Ставки букмекеров
В этом поединке фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.45. В случае победы «Униона», зайдет коэффициент 2.9. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.35.
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29 апреля 2023, 16:30
суббота
Также в линии букмекеры предлагают 2 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.8. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.82.
Форма команд
«Унион» все еще держится в первой четверке Бундеслиги, но с каждым туром это делать становится сложнее. Сейчас коллектив из столицы Германии занимает третье место с 55 баллами и опережает ближайшего соперника на два пункта. В предстоящей игре с набравшим ход «Байером» хозяев не считают фаворитами, однако они способны удивить. В прошлом туре «Унион» обыграл на везде «Боруссию» М, а ранее сыграл вничью с «Бохумом» (1:1).
«Байер» на данный момент располагается на шестом месте в Бундеслиге с 47 баллами и его отделяет шесть очков от четвертого места. За пять оставшихся туров сократить такое отставание будет очень сложно, а еще одним вариантом попасть в Лигу чемпионов является победа в Лиге Европы. В предстоящей игре с «Унионом» только победа может оставить «фармацевтов» в борьбе за топ-4. Два последних матча «Байера» завершились победами над «РБ Лейпциг» в чемпионате и «Юнион Сент-Жиллуаз» (4:1) в Лиге Европы.
Информация для ставок
- «Унион» не проигрывает на своем поле уже 21 поединок во всех турнирах
- «Байер» выиграл восемь из десяти последних матчей при двух ничьих
- «Унион» проиграл шесть из десяти последних матчей с «Байером»
Прогноз
Матч будет очень непростым для обоих коллективов, но мы предполагаем, что команды поделят очки. Сделать ставку на ничейный результат можно по коэффициенту 3.35 в букмекерской конторе Лига Ставок.