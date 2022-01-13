«Унион Берлин» — «Хоффенхайм». Прогноз на Бундеслиги (15.01.2022)

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вчера, 11:29

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Фонбет на победу гостей предлагает коэффициент 2.55, в то время как победа «Унион Берлин» будет стоить 2.75. В случае мирового соглашения между командами сыграет коэффициент 3.35.

Также можно сделать выбор в пользу тотала больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.69 или предположить, что много мячей болельщики не увидят (ТМ 2.5 по 2.17).

Форма команд

«Хоффенхайм» проводит очень сильный сезон и воспользовавшись осечкой конкурентов, смог выйти уже на третье место в турнирной таблице. Команда смогла набрать 31 очко и отстает от лидера на 12 пунктов. В выездном матче с «Унион Берлин» коллективу придется нелегко, но серия без поражений в чемпионате должна добавить уверенности в своих силах. В прошлом матче «Хоффенхайм» выиграл у «Аугсбурга» (3:1), а ранее разошелся миром с «Боруссией» М (1:1).

«Унион Берлин» находится выше середины турнирной таблицы и даже претендует на зону еврокубков. Коллектив расположился на седьмом месте и смог набрать 31 балл. Клуб покинул Лигу Конференций, поэтому теперь сможет сконцентрироваться на чемпионате и борьбе за высокие места. Последние две встречи в чемпионате «Унион Берлин» завершились ничьей с «Байером» (2:2) и выездной победой над «Бохумом» (1:0).

Информация для ставок

Четыре из пяти последних матчей «Унион Берлин» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Хоффенхайм» проиграл только один матч из последних десяти во всех турнирах

Четыре последних матча между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Унион Берлин» не смог обыграть в двух последних матчах на своем поле «Хоффенхайм»

Прогноз

«Хоффенхайм» находится на ходу и несмотря на сложность матча постарается забрать максимум очков в этом поединке. Предлагаем поверить в гостей и сделать ставку на их победу по коэффициенту 2.55 в букмекерской конторе Фонбет.