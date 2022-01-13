«Унион Берлин» — «Хоффенхайм». Прогноз на Бундеслиги (15.01.2022)

Ставки букмекеров
Линия букмекерской конторы Фонбет на победу гостей предлагает коэффициент 2.55, в то время как победа «Унион Берлин» будет стоить 2.75. В случае мирового соглашения между командами сыграет коэффициент 3.35.
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завтра, 17:30
Также можно сделать выбор в пользу тотала больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.69 или предположить, что много мячей болельщики не увидят (ТМ 2.5 по 2.17).
Форма команд
«Хоффенхайм» проводит очень сильный сезон и воспользовавшись осечкой конкурентов, смог выйти уже на третье место в турнирной таблице. Команда смогла набрать 31 очко и отстает от лидера на 12 пунктов. В выездном матче с «Унион Берлин» коллективу придется нелегко, но серия без поражений в чемпионате должна добавить уверенности в своих силах. В прошлом матче «Хоффенхайм» выиграл у «Аугсбурга» (3:1), а ранее разошелся миром с «Боруссией» М (1:1).
«Унион Берлин» находится выше середины турнирной таблицы и даже претендует на зону еврокубков. Коллектив расположился на седьмом месте и смог набрать 31 балл. Клуб покинул Лигу Конференций, поэтому теперь сможет сконцентрироваться на чемпионате и борьбе за высокие места. Последние две встречи в чемпионате «Унион Берлин» завершились ничьей с «Байером» (2:2) и выездной победой над «Бохумом» (1:0).
Информация для ставок
- Четыре из пяти последних матчей «Унион Берлин» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Хоффенхайм» проиграл только один матч из последних десяти во всех турнирах
- Четыре последних матча между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
- «Унион Берлин» не смог обыграть в двух последних матчах на своем поле «Хоффенхайм»
Прогноз
«Хоффенхайм» находится на ходу и несмотря на сложность матча постарается забрать максимум очков в этом поединке. Предлагаем поверить в гостей и сделать ставку на их победу по коэффициенту 2.55 в букмекерской конторе Фонбет.