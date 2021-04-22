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«Унион Берлин» — «Вердер». Прогноз на матч Бундеслиги (24.04.2021)

22 апреля 2021, 20:01

В 31-м туре чемпионата Германии нас ждет довольно интересная вывеска. «Вердер» приедет в гости к «Униону». Мы предлагаем вашему вниманию обзор ставок и прогнозы на данную встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.933.604.40
Лига Ставок 1.93 3.50 4.20
Фонбет 1.92 3.50 4.10
Мелбет 1.97 3.64 4.28
1XBET 1.32 13.00 4.10
BetBoom 1.93 3.53 4.30

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Мелбет на победу хозяев предлагает коэффициент 1.9, в то время как победа «Вердера» будет стоить 4.3. В случае мирового соглашения между командами сыграет коэффициент 3.6.

Также игроки могут выбрать тотал больше 2,5 мячей по коэффициенту 2.1 или ТМ 2,5 за 1.79.

Форма команд

«Вердер» стабильно играл на протяжении всего чемпионата, но последние матчи для команды складываются очень плохо. Коллектив проиграл несколько матчей подряд, и перед началом 32-го тура отрыв клуба от зоны вылета составляет всего четыре очка. Чтобы избежать проблем, коллективу требуется собраться и качественно отыграть оставшиеся матчи Бундеслиги в этом сезоне. В последних двух матчах «Вердер» проиграл «Майнцу» (0:1) и крупно уступил «Боруссии» Д (1:4).

«Унион Берлин» идет на восьмом месте и играет с переменным успехом. Клуб доигрывает чемпионат и не имеет серьезных турнирных задач. В прошлом матче «Унион» проиграл «Боруссии» Д (0:2), а туром ранее обыграл «Штутгарт» (2:1).

Информация для ставок

  • «Вердер» проиграл шесть матчей подряд в Бундеслиге
  • Восемь из десяти последних матчей «Униона» во всех турнирах закончились исходом «обе забьют»
  • «Унион» выиграл две последних встречи против «Вердера»
  • Четыре из пяти последних матчей «Вердера» на выезде закончились тоталом меньше 2,5 мячей

Прогноз

«Вердер» имеет серьезные проблемы и вряд ли сможет оказать серьезное сопротивление стабильному середняку Бундеслиги. Предполагаем, что столичная команда окажется сильнее в этой встрече. Сделать ставку на победу «Униона» можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.9.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Ливерпуль» — «Ньюкасл».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.52 1.58 1.79 2.13
Лига Ставок 2.33 1.61 1.71 2.15
Мелбет 1.79 2.19
1XBET 2.43 1.56 9.00 1.07 1.40 2.95
BetBoom 2.34 1.64 1.72 2.19 1.38 3.16
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ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
22 апреля в 20:09
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на поражение является футбольный клуб «Вердер»
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