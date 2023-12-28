«Уотфорд» — «Сток Сити». Прогноз на матч Чемпионшипа (29.12.2023)

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вчера, 15:40

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче являются хозяева, поставить на победу которых можно по коэффициенту 1.95. Поверить в успех «Бристоль Сити» предлагают за 3.9. Выбрать ничейный результат в этом противостоянии предлагают за 3.45.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.1. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.75. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.88.

Форма команд

«Уотфорд» не может пробиться в зону плей-офф, но находится совсем недалеко от нее. Команда занимает 10 место с 34 баллами и отстает от шестой позиции всего на два пункта. В игре со «Сток Сити» от хозяев будут ждать победы, которая наверняка поможет подвинуть некоторых конкурентов в турнирной таблице. Два последних матча «Уотфорда» завершились крупным поражением от «Бристоль Сити» (1:4) и успехом с «Блэкберном» (2:1).

«Сток Сити» не показывает результатов, которые могли бы хотя бы дать надежду на повышение в классе, а на выезде и вовсе очень редко добывает победы. Команда расположилась на 18 месте с 27 очками и старается не опускаться ниже к зоне вылета. Любые набранные баллы в предстоящем матче станут хорошим результатом для гостей. В прошлом матче «Сток Сити» выиграл на выезде у «Бирмингема» (3:1), а ранее поделил очки с «Миллуолом» (0:0).

Информация для ставок

Семь последних матчей «Уотфорда» завершились исходом «обе забьют»

«Сток Сити» забивает в четырех выездных матчах подряд

«Уотфорд» выиграл три из пяти матчей со «Сток Сити» при двух поражениях

Прогноз

Предполагаем, что матч будет результативным, а обе команды отличатся забитыми мячами. Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.88 в букмекерской конторе Лига Ставок.