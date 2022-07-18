«Уракан» — «Годой-Крус». Прогноз на матч Суперлиги Аргентины (21.07.2022)

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18 июля 2022, 12:51

Ставки букмекеров

Большое преимущество букмекеры отдают хозяевам, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.15. В случае победы «Годой-Крус», зайдет коэффициент 3.55. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.3.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 2.2 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.67. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.92.

Форма команд

«Уракан» проиграл всего один матч во втором этапе чемпионата Аргентины и поэтому по итогам восьми туров входит в первую десятку турнирной таблицы. Клуб набрал 15 очков и занимает шестое место, при этом отставая от лидеров всего на один балл. Предстоящий матч с «Годой-Крус» будет очень сложным, но в случае победы команда продвинется сразу на несколько позиций. В последней игре «Уракан» сыграл вничью с «Унион» (0:0), а ранее обыграл «Ланус» (3:2).

«Годой-Крус» неприметно вышел на лидерскую позицию перед стартом очередного тура, хотя отрыва от соперников практически нет. Коллектив имеет в своем активе 16 пунктов и только за счет лучших дополнительных характеристик опережает их в турнирной таблице. В выездной встрече с нынешним соперником футболистам придется играть с полной самоотдачей и концентрацией, иначе первую строчку можно очень быстро отдать конкурентам. Два последних матча «Годой-Крус» завершились победами над «Ланусом» в чемпионате (2:1) и кубке страны (3:1).

Информация для ставок

«Уракан» не проигрывает уже семь матчей подряд во всех турнирах

«Годой-Крус» выиграл только три выездных поединка из десяти последних во всех турнирах

Шесть последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Клубы в личных встречах часто забивают друг другу, и мы предполагаем, что и в этом поединке они отметятся голами. Предлагаем сделать ставку на исход «обе забьют» по коэффициенту 1.92 в букмекерской конторе Лига Ставок.