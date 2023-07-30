«Уракан» — «Велес» Сарсфилд. Прогноз на матч Суперлиги Аргентины (30.07.2023)

Ставки букмекеров
Небольшое преимущество букмекеры отдают хозяевам, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.7. В случае победы «Велес» Сарсфилд зайдет коэффициент 3.2. Ничью можно выбрать по коэффициенту 2.7.
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сегодня, 23:30
Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 2.3 за ТБ 2 и ТМ 2 по 1.62. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.5.
Форма команд
«Уракан» проводит очень слабый сезон, но в прошлом туре смог добыть долгожданную победу. Это может сильно мотивировать футболистов и на дальнейшие свершение, ведь текущее 27 место вряд ли устраивает болельщиков и руководство. От нынешнего соперника команда отстает на пять пунктов, поэтому победа сократит расстояние до двух очков. В прошлой игре «Уракан» минимально обыграл «Платенсе» (0:1), а 15 числа на своем поле уступил «Тальерес Кордоба» (0:1).
«Велес» Сарсфилд также проводит не лучший сезон в Суперлиге и смог набрать только 27 очков. Это позволяет клубу занимать лишь 25 место без каки-либо реальных шансов на плей-офф. В поединке с прямым конкурентом гости приложат максимум усилий, чтобы как минимум не проиграть на выезде. Два последних матча «Велеса» в чемпионате завершились ничьими с «Унион» (0:0) и «Сармьенто» (1:1).
Информация для ставок
- Четыре последних матча «Велес» Сарсфилд в основное время завершились ничьими
- «Уракан» не выигрывал на своем поле уже семь поединков подряд
- Девять из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- Шесть из десяти встреч команд за последнее время закончились ничейным результатом
Прогноз
Команды очень часто играют между собой вничью, и в этот раз существует большая вероятность повторить результат. Сделать на это ставку можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.7.