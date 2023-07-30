«Уракан» — «Велес» Сарсфилд. Прогноз на матч Суперлиги Аргентины (30.07.2023)

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сегодня, 17:45

Ставки букмекеров

Небольшое преимущество букмекеры отдают хозяевам, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.7. В случае победы «Велес» Сарсфилд зайдет коэффициент 3.2. Ничью можно выбрать по коэффициенту 2.7.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 2.3 за ТБ 2 и ТМ 2 по 1.62. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.5.

Форма команд

«Уракан» проводит очень слабый сезон, но в прошлом туре смог добыть долгожданную победу. Это может сильно мотивировать футболистов и на дальнейшие свершение, ведь текущее 27 место вряд ли устраивает болельщиков и руководство. От нынешнего соперника команда отстает на пять пунктов, поэтому победа сократит расстояние до двух очков. В прошлой игре «Уракан» минимально обыграл «Платенсе» (0:1), а 15 числа на своем поле уступил «Тальерес Кордоба» (0:1).

«Велес» Сарсфилд также проводит не лучший сезон в Суперлиге и смог набрать только 27 очков. Это позволяет клубу занимать лишь 25 место без каки-либо реальных шансов на плей-офф. В поединке с прямым конкурентом гости приложат максимум усилий, чтобы как минимум не проиграть на выезде. Два последних матча «Велеса» в чемпионате завершились ничьими с «Унион» (0:0) и «Сармьенто» (1:1).

Информация для ставок

Четыре последних матча «Велес» Сарсфилд в основное время завершились ничьими

«Уракан» не выигрывал на своем поле уже семь поединков подряд

Девять из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Шесть из десяти встреч команд за последнее время закончились ничейным результатом

Прогноз

Команды очень часто играют между собой вничью, и в этот раз существует большая вероятность повторить результат. Сделать на это ставку можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.7.