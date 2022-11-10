«Урал» — «Факел». Прогноз на матч чемпионата России (12.11.2022)

1668069282

10 ноября 2022, 11:34

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Урал». Команда играет на своем стадионе, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.7. Победа «Факела» оценивается по 4.9, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.9.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.85. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.95. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.8.

Форма команд

«Урал» продлил свою серию без поражений, правда последние два матча команда сыграла вничью с «Локомотивом» (2:2) и «Сочи» (2:2). Тем не менее, клуб из Екатеринбурга сумел вернуться к своей игре и хорошим результатам и с 18 набранными баллами занимает 11 место, опережая зону вылета уже на 5 очков. В предстоящем матче с аутсайдером РПЛ у хозяев будет возможность еще сильнее закрепиться ближе к середине таблицы.

«Факел» часто играет вничью в РПЛ , однако очень давно не побеждал, что не дает клубу покинуть зону вылета. Сейчас футболисты из Воронежа идут на 13 месте с 13 очками и до ближайшего конкурента им необходимо отыграть еще три пункта. В прошлом туре «Факел» сыграл в результативную ничью с «Краснодаром» (3:3), а ранее крупно уступил на выезде «Оренбургу» (1:4).

Информация для ставок

«Факел» не может выиграть уже ровно 10 поединков подряд во всех турнирах

«Урал» выиграл пять из семи матчей на своем поле за последнее время

Три последних матча между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз