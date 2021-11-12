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Уругвай – Аргентина. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (13.11.2021)

12 ноября 2021, 13:38

Сборные Уругвая и Аргентины 13 ноября проведут очную встречу в Монтевидео в рамках очередного тура квалификации ЧМ-2022. Представляем анализ ставок букмекеров с прогнозом на грядущую игру.

Отбор ЧМ-2022. Южная Америка
Уругвай
Аргентина
0 : 1
завершен
13 ноября 2021, 02:00
суббота
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.823.332.12
Мелбет 4.28 3.06 2.19
1XBET 4.04 3.22 2.18

Ставки букмекеров

Умеренным фаворитом данной встречи эксперты считают Аргентину. Ставки на победу гостей в линии БК Мелбет идут по коэффициенту 2.37, а успех Уругвая оценивается по коэффициенту 3.42. Заключить пари на ничью сервис предлагает по котировке 3.20.

Аналитики также убеждены, что команды установят лимит на забитые голы. Вариант ставки ТМ(2,5) идет в линии по коэффициенту 1.66, ТБ(2,5) – 2.49.

Форма команд

Уругвая смог заработать только один балл в трех прошлых турах квалификации. В данной серии команда сыграла вничью с Колумбией (0:0), а затем последовательно и крупно проиграла Аргентине (0:3) и Бразилии (1:4), опустившись на пятое место в турнирной таблице. Отметим, что последнюю победу в отборочном цикле Уругвай взял в домашнем противостоянии с Эквадором (1:0).

Аргентина занимает второе место в турнирной таблице с такими результатами — семь побед и четыре ничьи. Также у команды есть отмененный матч против Бразилии. В октябре сборная пополнила свой счет на семь баллов, сыграв вничью с Парагваем (0:0), а также оформив вышеупомянутую победу с Уругваем (3:0) и Перу (1:0).

Информация для ставок

  • Ставка ТМ(2,5) прошла в 9 из 10 прошлых встреч соперников в Уругвае
  • Аргентина не проигрывала в 9 последних гостевых матчах всех турниров
  • Аргентина не пропускала голы в 4 предыдущих турах отборочного цикла ЧМ-2022

Прогноз

На домашней арене Аргентина уверенно разобралась с соперником, но в этой игре Уругвай будет максимально мотивирован побеждать, к чему хозяев обязует турнирное положение. При этом, если не брать в учет последнюю дуэль соперников, команды стабильно играют в низовом формате. Учитывая это, предлагаем пари на ТМ(2,5) голов по коэффициенту 1.66 у БК Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Мелбет 1.51 2.84
1XBET 1.50 2.68
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shlomo
shlomo
12 ноября в 14:39
Хозяева не проиграют
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