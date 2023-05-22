«Вальядолид» — «Барселона». Прогноз на матч чемпионата Испании (23.05.2023)

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вчера, 11:30

Ставки букмекеров

«Барселона» является фаворитом в данной встрече. Поставить на победу гостей в букмекерской конторе Лига Ставок можно по коэффициенту 1.82. В то время на победу «Вальядолида» коэффициент составляет 3.9. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по коэффициенту 4.05.

Букмекеры не верят, что матч будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 2.5 мячей стоит всего 1.6. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.35.

Форма команд

«Вальядолид» уже давно не может набрать очков в Ла Лиге и опустился в зону вылета. Коллектив занимает 18 место с 35 баллами и уступает «Хетафе» лишь по дополнительным показателям. В домашней встрече с чемпионом Испании для хозяев даже ничья станет прекрасным результатом, который даст уверенности в своих силах перед заключительными турами. Два последних матча «Вальядолида» завершились поражениями от «Кадиса» (0:2) и «Севильи» (0:3).

«Барселона» досрочно стала чемпионом Испании и теперь не особо беспокоится за результат, что все могли увидеть в прошлом туре. В активе сине-гранатовых 85 очков, что на 13 пунктов больше, чем у «Атлетико», который борется за серебряные медали. В предстоящей игре с «Вальядолидом», Хави вполне может выпустить полурезервный состав. В прошлой игре «Барселона» проиграла «Реалу» Сосьедад (1:2), а ранее переиграла на выезде «Эспаньол» (4:2).

Информация для ставок

«Вальядолид» проиграл пять последних матчей в чемпионате Испании

Четыре из пяти последних матчей «Барселоны» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Вальядолид» проиграл девять из десяти последних матчей «Барселоне» при одном поражении

Семь из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

«Вальядолид» борется за выживание и приложит максимум усилий, чтобы сохранить свое место в Ла Лиге. Предлагаем поверить в ничейный результат и сделать на него ставку с коэффициентом 4.05 в букмекерской конторе Лига Ставок.