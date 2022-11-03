«Вальядолид» — «Эльче». Прогноз на матч чемпионата Испании (05.11.2022)

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вчера, 12:41

Ставки букмекеров

Букмекеры считают хозяев фаворитами и предлагают коэффициент на их победу – 1.8 в букмекерской конторе Лига Ставок. Те, кто верит в победу «Эльче», могут поставить по 4.4. Коэффициент на ничью составляет 3.7.

Тотал больше 2.5 мячей предлагают взять по коэффициенту 1.95, в то время как низовой исход (ТМ 2.5) оценивается по 1.85. «Обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.8.

Форма команд

«Вальядодид» очень хочет сохранить место в Ла Лиге на следующий сезон и уже прикладывает к этому усилия в первой его половине. На данный момент коллектив занимает 11 место с набранными 14 баллами и чувствует себя в безопасности от зоны вылета. Два последних матча «Вальядолида» завершились поражением от «Осасуны» (0:2) и победой над «Реалом» Сосьедад (1:0).

«Эльче» перед стартом нынешнего тура является худшей командой чемпионата и замыкает турнирную таблицу с четырьмя баллами. Команда отстает от ближайшего соперника уже на шесть пунктов, что на этом этапе считается большим отрывом. В выездном матче с середняком Ла Лиги коллективу необходимо набирать очки и исправлять ситуацию. В прошлой игре «Эльче» проиграл на своем поле «Хетафе» (0:1), а ранее сыграл вничью с «Эспаньолом» (2:2).

Информация для ставок

«Эльче» выиграл лишь один матч из 15 последних во всех турнирах

Четыре из пяти последних матчей «Вальядолида» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Четыре из пяти встреч между клубами за последнее время завершились исходом «обе забьют»

Три из пяти последних поединков команд закончились ничейным результатом

Прогноз

«Вальядолид» борется за место в середине таблицы, а «Эльче» испытывает огромные проблемы и вряд ли наберет в этом матче очки. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 1.8 в букмекерской конторе Лига Ставок.