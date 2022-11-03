«Вальядолид» — «Эльче». Прогноз на матч чемпионата Испании (05.11.2022)

Ставки букмекеров
Букмекеры считают хозяев фаворитами и предлагают коэффициент на их победу – 1.8 в букмекерской конторе Лига Ставок. Те, кто верит в победу «Эльче», могут поставить по 4.4. Коэффициент на ничью составляет 3.7.
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завтра, 18:15
Тотал больше 2.5 мячей предлагают взять по коэффициенту 1.95, в то время как низовой исход (ТМ 2.5) оценивается по 1.85. «Обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.8.
Форма команд
«Вальядодид» очень хочет сохранить место в Ла Лиге на следующий сезон и уже прикладывает к этому усилия в первой его половине. На данный момент коллектив занимает 11 место с набранными 14 баллами и чувствует себя в безопасности от зоны вылета. Два последних матча «Вальядолида» завершились поражением от «Осасуны» (0:2) и победой над «Реалом» Сосьедад (1:0).
«Эльче» перед стартом нынешнего тура является худшей командой чемпионата и замыкает турнирную таблицу с четырьмя баллами. Команда отстает от ближайшего соперника уже на шесть пунктов, что на этом этапе считается большим отрывом. В выездном матче с середняком Ла Лиги коллективу необходимо набирать очки и исправлять ситуацию. В прошлой игре «Эльче» проиграл на своем поле «Хетафе» (0:1), а ранее сыграл вничью с «Эспаньолом» (2:2).
Информация для ставок
- «Эльче» выиграл лишь один матч из 15 последних во всех турнирах
- Четыре из пяти последних матчей «Вальядолида» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- Четыре из пяти встреч между клубами за последнее время завершились исходом «обе забьют»
- Три из пяти последних поединков команд закончились ничейным результатом
Прогноз
«Вальядолид» борется за место в середине таблицы, а «Эльче» испытывает огромные проблемы и вряд ли наберет в этом матче очки. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 1.8 в букмекерской конторе Лига Ставок.