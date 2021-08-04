«Валюр» — «КР Рейкьявик». Прогноз на матч чемпионата Исландии (04.08.2021)

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сегодня, 00:10

В 15-м туре чемпионата Исландии лидер турнира «Валюр» примет дома «КР Рейкьявик». Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки букмекеров

Котировки букмекеров на эту игру абсолютно равны. Поставить как на победу хозяев, так и на победу гостей можно по коэффициенту 2.58. Ничью предлагают взять по коэффициенту 3.55.

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече можно взять по коэффициенту 1.75. Тотал меньше (ТМ 2.5) букмекеры предлагают за 2.1. Поставить на то, что команды обменяются голами, можно по коэффициенту 1.67.

Форма команд

«Валюр» продолжает занимать первое место в турнирной таблице, но в последнее время потерпел очень много поражений в еврокубковых встречах. Сначала вылетели из квалификации Лиги чемпионов от «Динамо» Загреб (2:3, 0:2), а потом ничего не смогли сделать в рамках отбора Лиги конференций с «Буде-Глимт», проиграв дважды 0:3. В Европе не получилось, поэтому команда постарается порадовать своих болельщиков хорошими результатами в рамках национального чемпионата.

КР набрал неплохой ход, в последних четырех матчах команда одержала три победы. В предыдущем туре был легко обыгран дома «Филкир» (4:0), а туром ранее расписали ничью с «Брейдабликом» (1:1). Четвертое место в таблице и небольшое отставание от лидеров мотивирует команду продолжать свой победный путь.

Информация для ставок

«Валюр» выиграл всего один раз в последних шести поединках

Беспроигрышная серия КР составляет четыре матча

В последних трех очных встречах был зафиксирован результат «обе забьют + ТБ 2.5»

2.5» КР забивает на выезде в 10 играх кряду

Прогноз

Мы увидим игру команд из верхней части турнирной таблицы. Сложно сказать, кто будет владеть преимуществом, но опасные моменты и голы мы здесь точно увидим. Сделать ставку на ТБ 2.5 можно в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составит 1.75.

Также букмекеры предложили неплохой коэффициент на победу ХК в матче исландской лиги с «Хафнарфьордуром».