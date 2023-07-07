«Ванкувер» — «Сиэтл Саундерс». Прогноз на матч МЛС (09.07.2023)

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вчера, 11:19

Ставки букмекеров

«Ванкувер» является фаворитом в данной встрече. Поставить на победу хозяев в букмекерской конторе Лига Ставок можно по коэффициенту 2.13. В то время на победу гостей коэффициент составляет 3.35. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по 3.5.

Букмекеры верят, что матч не будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 2.5 мячей стоит 1.9. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.9.

Форма команд

«Ванкувер» держится на самом краю зоны плей-офф и команде предстоит еще много работы, чтоб в ней удержаться и даже забраться выше. Сейчас в активе клуба текущее девятое место с 25 баллами, и он отстает всего лишь на один пункт от ближайшего соперника. В игре с одним из лидеров западной конференции для хозяев любые набранные очки станут хорошим результатом. В двух последних матчах МЛС «Ванкувер» крупно проиграл на выезде «Спортинг Канзас-Сити» (0:3) и переиграл «Лос-Анджелес» (3:2).

«Сиэтл Саундерс» редко выигрывает в последнее время, однако былые заслуги позволяют клубу оставаться на втором месте в турнирной таблице. Коллектив отстает на три балла от лидера «Сент-Луис Сити», но имеет на одну сыгранную игру больше, поэтому вынужден брать очки в предстоящих поединках, чтобы догнать конкурента. В прошлом туре МЛС «Сиэтл Саундерс» минимально обыграл «Хьюстон Динамо» (1:0), а ранее поделил очки с «Орландо Сити» (0:0).

Информация для ставок

«Сиэтл Саундерс» выиграл только две встречи из десяти последних в чемпионате США

Шесть из семи последних матчей «Ванкувера» завершились исходом «обе забьют»

«Ванкувер» выиграл два последних поединка у «Сиэтл Саундерс»

Прогноз

Предполагаем, что будет примерно равный футбол, а победителя определит одна ошибка или случайность, хотя голов будет забито достаточно. Сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей можно в букмекерской конторе по коэффициенту 1.9.