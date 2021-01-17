«Венло» — «Херенвен». Прогноз на матч Эредивизие (17.01.2021)

17 января в рамках очередного тура нидерландской Эредивизие «ВВВ-Венло» сыграет против «Херенвена». Букмекеры БК Мелбет сделали свой выбор и поделились прогнозом на предстоящий поединок.
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1 : 1
завершен
17 января 2021, 16:30
воскресенье
Ставки букмекеров
Выбрать фаворита в этом противостоянии не так уж и легко. Букмекеры БК Мелбет рекомендуют сделать ставку на победу «Херенвена», учитывая статистику выступлений этой команды. Победу гостей оценили коэффициентом 2.64. Победа «ВВВ-Венло» оценивается в 3.15, а ничейный исход — в 3.88.
Форма команд
«ВВВ-Венло» под руководством нидерландского тренера Ханса де Конинга находится на 14-й строчке в турнирной таблице с 15 баллами в активе. Свой последний матч команда выиграла у «Ден Хаага», который всегда был неуступчивым соперником, матч завершился со счетом 4:1. В случае победы над гостями у клуба есть все шансы взобраться на 11-ю строчку.
У «Херенвена» дела в таблице идут неплохо. Команда расположилась на девятой строчке и имеет в активе 21 балл. В случае победы клуб может взобраться на восьмую позицию. Свой последний поединок команда Джонни Янсена сыграла вничью со счетом 1:1.
Информация для ставок
- В последних пяти матчах между этими командами «Херенвен» одержал три победы
- «ВВВ-Венло» пропускал в каждом из последних пяти матчей между этими командами
- За все 22 матча между этими командами «ВВВ-Венло» выиграл лишь однажды
Прогноз
«Херенвен» очень хорошо играет в матчах против «ВВВ-Венло». Учитывая статистику выступлений этих команд, букмекеры рекомендуют сделать ставку на голы в обоих таймах (нет) с коэффициентом 2.59.
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