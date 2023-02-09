«Вердер» — «Боруссия» Д. Прогноз на матч Бундеслиги (11.02.2023)

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сегодня, 10:52

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Боруссия» Д. Команда играет выездной поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.77. Победа «Вердера» оценивается по 3.95, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.2.

Букмекеры предлагают ставку на тотал больше 3.5 мячей по коэффициенту 2.2. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по 1.65. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.55.

Форма команд

«Вердер» после ряда поражений в чемпионате, смог набрать шесть очков в последних двух турах Бундеслиги. На данный момент клуб из Бремена идет на восьмом месте с 27 баллами и отстает от ближайшего соперника на два пункта. Команда уже создавала проблемы «Боруссии» Д, поэтому в этой встрече не стоит ждать легкой победы одной из команд. Два последних поединка «Вердера» завершились победами над «Штутгартом» (2:0) и «Вольфсбургом» (2:1).

«Боруссия» Д показывает хорошие результаты в новом календарном году и смогла исправить ситуацию в чемпионате. Сейчас «шмели» занимают третье место в турнирной таблице с 37 баллами и отстают от лидера всего на три пункта, поэтому будет крайне мотивирована в ближайших поединках. В прошлом матче кубка Германии «Боруссия» Д обыграла «Бохум» (2:1), а в чемпионате разгромила на своем поле «Фрайбург» (5:1).

Информация для ставок

«Боруссия» Д выиграла семь последних матчей подряд во всех турнирах

Четыре из пяти последних матчей «Вердера» на его поле завершились исходом «обе забьют»

«Боруссия» Д выиграла три из пяти последних матчей с «Вердером» при двух поражениях

Девять из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Боруссия» Д находится в неплохой форме и постарается добиться победы, чтобы как минимум сохранить свои позиции. Предлагаем сделать ставку на победу гостей в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.77.