«Вердер» — «Майнц». Прогноз на матч Бундеслиги (21.04.2021)

1618954843

сегодня, 00:40

30-й тур Бундеслиги подарит нам интересную встречу, где «Вердер» примет на своем поле «Майнц». Вашему вниманию предлагается прогноз на матч и обзор ставок букмекеров.

Ставки букмекеров

Минимальное предпочтение букмекеры отдают гостям. На победу «Майнца» можно сделать ставку по коэффициенту 2.5. На успех «Вердера» предлагается коэффициент 3. Если вы считаете, что матч закончится вничью, данная ставка будет рассчитана по коэффициенту 3.3.

Также в букмекерской конторе Мелбет можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 2.15. На ТМ 2.5 коэффициент немного меньше и достигает 1.75.

Форма команд

«Вердер» показывает худшие результаты в Бундеслиге за последний месяц. Команда не может набрать очки уже несколько встреч подряд, что не может радовать руководство и болельщиков клуба. Бременский клуб должен срочно вносить изменения в игровой процесс, чтобы не подвергнуть себя опасности вылететь из Бундеслиги. «Вердер» проиграл последние два матча с одинаковым счетом (1:4) с «Боруссией» Д и «Лейпцигом».

«Майнц» проводит хороший отрезок сезона. Команда покинула зону вылета и имеет серию из нескольких матчей без поражений. Главная задача сезона – сохранить место в Бундеслиге, с чем на данный момент коллектив успешно справляется. В прошлом туре «Майнц» обыграл «Кёльн» (2:3), а немного ранее разошелся миром с «Арминией» (1:1).

Информация для ставок

«Вердер» проиграл пять матчей подряд в чемпионате, а «Майнц» не проигрывает уже пять поединков

За последние пять матчей между командами три раза победу одержал «Майнц», а дважды сильнее оказывался «Вердер»

Шесть из семи матчей между командами заканчивались тоталом больше 2.5 мячей

Последние три домашних матча «Вердера» закончились исходом ТБ 2.5 и «обе забьют»

Прогноз

«Майнц» выглядит гораздо сильнее клуба из Бремена на данном отрезке чемпионата. Предполагаем, что гости смогут продлить свою серию без поражений и даже набрать три пункта в этом матче. Сделать ставку на победу «Майнца» можно по коэффициенту 2.5 в букмекерской конторе Мелбет.