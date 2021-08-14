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«Верес» — «Ворскла». Прогноз на матч УПЛ (14.08.2021)

вчера, 10:04

Чемпионат Украины потихоньку набирает обороты. В четвертом туре в городе Луцк сыграют между собой «Верес» и «Ворскла». Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.933.881.85
Мелбет 3.44 3.58 2.04
1XBET 3.68 3.54 2.00

Ставки букмекеров

Небольшим фаворитом в этой встрече являются гости. Поставить на победу полтавчан можно по коэффициенту 1.85, в случае победы ровенского клуба зайдет коэффициент 4. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.93.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.78 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 2.05. Исход «обе забьют» можно взять по коэффициенту 1.7.

Форма команд

«Верес» стартовал в элитном дивизионе не очень удачно, набрав в трех турах всего одно очко. Команде удалось сыграть вничью с «Колосом» (0:0), но далее последовало два поражения от «Динамо» (0:4) и «Руха» (1:2).

«Ворскла» совсем не так как хотела начала сезон, вылетев от «КуПСа» в квалификации Лиги конференций. Но довольно быстро отошла от болезненного удара и смогла одержать две уверенные победы в национальном чемпионате. Сначала был повержен «Рух» (2:0), а после удалось красиво разгромить «Львов» (4:1).

Информация для ставок

• «Ворскла» в последних пяти матчах забивает минимум два мяча
• С учетом товарищеских игр «Верес» не может одержать победу в семи поединках подряд
• Последние две очных встречи между командами завершились со счетом (0:0)

Прогноз

Вернувшийся в высший дивизион «Верес» еще не побеждал в этом сезоне, но «Ворскла» не станет для хозяев легкой добычей. Предлагаем сделать ставку на ТБ 2.5 в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составит 1.78.

Ранее букмекеры предложили хороший коэффициент на исход матча в Примере.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.89 1.38 1.96 1.86 1.55 2.46
Мелбет 1.87 1.93
1XBET 1.40 2.96
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