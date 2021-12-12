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«Верона» — «Аталанта». Прогноз на матч итальянской Серии А (12.12.2021)

сегодня, 10:46

На поединок 17-го тура Серии А «Аталанта» отправляется в гости к «Вероне». Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.974.191.88
Фонбет 3.75 3.85 1.90
Мелбет 3.92 3.98 1.96
1XBET 3.92 3.98 1.96
BetBoom 3.81 3.90 1.93

Ставки букмекеров

Однозначным фаворитом матча букмекеры называют гостей, поставить на их победу можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.9. Если вдруг победит «Верона», то игроков порадует коэффициент 3.9. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.85

Также в линии букмекеры предлагают выбрать 2.35 за ТМ 2.5 и 1.58 за ТБ 2.5. Исход «обе забьют» можно взять по коэффициенту 1.55.

Форма команд

«Верона» в крайнем туре чемпионата Италии героически спасла практически проигранный поединок, ведь горела «Венеции» к 65 минуте со счетом (0:3). Переломным моментом стала красная карточка, после которой коллектив собрался и вырвал победу (4:3). Туром ранее подопечные Игора Тудора расписали нулевую ничью с «Кальяри».

«Аталанта» среди недели провела невероятный по накалу страстей поединок в рамках последнего тура Лиги чемпионов. Соперником клуба из Бергамо стал испанский «Вильярреал». Принимая гостей на своем поле, команда Джан Пьеро Гасперини не смогла добыть крайне необходимую победу, поражение (2:3). Теперь коллектив продолжит выступления в Лиге Европы. В родном чемпионате последние два матча завершились победами над «Наполи» (3:2) и «Венецией» (4:0).

Информация для ставок

  • Беспроигрышная серия «Вероны» дома насчитывает шесть поединков
  • «Аталанта» не проигрывает в гостях пять игр кряду
  • Минувшая очная встреча завершилась победой «Аталанты» (2:0)
  • Три из четырех последних встреч и «Вероны» и «Аталанты» завершились результатом ТБ 2.5

Прогноз

«Аталанта», скорее всего, будет не в самых лучших кондициях после игры в ЛЧ. «Верона» хороша дома и гарантированно создаст проблемы более именитому сопернику. Предлагаем поверить в 1Х и загрузить на эту ставку по коэффициенту 1.95 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 4.54 1.24 2.67 1.53 2.05 1.88
Мелбет 2.44 1.53
1XBET 2.44 1.53
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shlomo
shlomo
сегодня в 10:57
Аталанта не проиграет
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