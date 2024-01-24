«Верона» — «Фрозиноне». Прогноз на матч Серии А (28.01.2024)

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вчера, 12:08

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение в этой игре хозяевам. На победу «Вероны» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2.45. Ничейный результат котируется по 3.4, а победа «Фрозиноне» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 2.9.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.95. Букмекеры не верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 за 1.85. Ставка на «обе забьют» котируется по коэффициенту 1.72.

Форма команд

«Верона» идет в зоне вылета Серии А, но предпринимает попытки покинуть ее, добывая редкие победы. Команда занимает 18 место с 17 баллами и всего на один пункт отстает от ближайшего соперника «Кальяри». Для хозяев важно набрать очки с «Фрозиноне», который сейчас также испытывает проблемы. В прошлом туре чемпионата «Верона» проиграла на выезде «Роме» (1:2), а ранее переиграла на своем поле «Эмполи» (2:1).

«Фрозиноне» наконец-то прервал свою серию поражений, которая длилась пять матчей подряд и набрал в прошлом туре с «Кальяри» важные три очка. Команда занимает 13 место с 222 очками и на пять пунктов опережает зону вылета. Тем не менее, поражение «Вероне» усугубит ситуацию для гостей. До встречи с «Кальяри», «Фрозиноне» проиграл два поединка «Аталанте» (0:5) и «Ювентусу» (0:4).

Информация для ставок

«Верона» выиграла лишь три домашних матча из десяти последних

«Фрозиноне» проиграл семь из десяти последних матчей

«Верона» проиграла четыре из пяти последних поединков с «Фрозиноне»

Пять из семи последних матчей между командами закончились исходом «обе забьют»

Прогноз

В данном матче очень сложно выявить победителя, поэтому предлагаем обратить внимание на статистику личных встреч. Рекомендуем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.72 в букмекерской конторе Лига Ставок.