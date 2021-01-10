«Верона» — «Кротоне»: прогноз на матч Серии A (10.01.2021)

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10 января 2021, 09:50

10 января в чемпионате Италии «Верона» на домашней арене примет «Кротоне». Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на этот матч.

Ставки букмекеров

Больше шансов на успех в этой встрече букмекеры отводят «Вероне». Сделать ставку с условием победы хозяев БК Фонбет предлагает по коэффициенту 1.85. Заключить пари на то, что сильней окажется «Кротоне», можно с котировкой 4.78. Вероятность ничьи аналитики оценили в 3.76.

Ставки с тоталом больше 2,5 голов принимаются за 1.98, меньше – 1.96.

Форма команд

У «Вероны» достаточно неплохо обстоят дела в текущем сезоне, если сравнивать успешность команды с прошлыми годами. «Мастифы» базируются на девятом месте в турнирной таблице, уступая зоне еврокубков четыре балла.

По ходу чемпионата «Верона» одержала шесть побед и столько же раз разделила очки с соперниками. В пассив себе команда занесла четыре поражения, а в прошлом туре сыграла вничью с «Торино» в гостях (1:1).

«Кротоне» пока примеряет на себе статус главного аутсайдера чемпионата Италии. Получив повышение в классе, команда пока не может освоиться в элитном дивизионе. За шестнадцать туров коллектив одержал лишь две победы, трижды сыграл вничью и 11 раз уступил, пропустив в общей сложности 38 голов.

Атака «Кротоне» является худшей в чемпионате – 16 голов. В прошлом туре было зафиксировано крупное поражение от «Ромы» (1:3).

Информация для ставок

• «Верона» не проигрывала в четырех из пяти прошлых матчей с «Кротоне»

• У «Кротоне» три поражения в пяти последних выездных играх чемпионата

• В четырех из пяти прошлых встреч команд на стадионе «Вероны» прошла ставка на ОБЗ

Прогноз

«Верона» проводит второй подряд сезон в Серии A, поэтому уже успела освоиться в самой сильной лиге Италии. Такими успехами пока не может похвастаться «Кротоне», который уступает в классе всем оппонентам.

Учитывая это, предлагаем взять ставку на победу «Вероны» по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Фонбет.