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«Верона» — «Парма»: прогноз на матч Серии А (15.02.2021)

сегодня, 11:18

22-й тур Серии А подарит нам интересную встречу, где «Верона» принимает дома «Парму».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.163.353.83
Fonbet 2.15 3.25 3.70
Мелбет 2.16 3.36 3.90
Pin-up 2.16 3.25 3.75

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам, поэтому предлагают коэффициент на их победу – 2.07. Поверить в успех гостей можно за 3.95. Ничейный результат котируется цифрой 3.35.

Также в букмекерской конторе Мелбет можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей за 2.25. На ТМ 2.5 коэффициент немного меньше — 1.71. Ставку «обе забьют» можно сделать за 1.95.

Форма команд

«Парма» очень давно не побеждает, вылетела из Кубка Италии и находится в очень сложной ситуации. Команда занимает предпоследнюю строчку, и если не начнет побеждать, то покинет Серию А по окончании сезона. В прошлых двух играх чемпионата «Парма» уступила «Болонье» (0:3) и «Наполи» (0:2).

«Верона» в этом сезоне считается крепким середняком, который может создать проблемы любой команде. Результаты команды довольно нестабильны. После неожиданной победы над «Наполи» (3:1) команда проиграла два матча подряд «Роме» (1:3) и «Удинезе» (0:2). Клуб занимает девятую позицию в турнирной таблице с 30 очками.

Информация для ставок

• «Парма» не может выиграть 12 матчей подряд в Серии А
• Последние пять домашних матчей «Вероны» завершились исходом «обе забьют»
• «Парма» проиграла последние четыре выездных матча «Вероне»
• «Верона» пропускает голы шесть матчей подряд

Прогноз

«Парма» находится в глубоком кризисе и давно не знает побед. Команда не готова сейчас сражаться на равных со многими клубами Серии А. Предположим, что в этом матче победят хозяева. Поставить на победу «Вероны» с коэффициентом 2.07 можно в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.163.353.83
Fonbet 2.15 3.25 3.70
Мелбет 2.16 3.36 3.90
Pin-up 2.16 3.25 3.75
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ФорвардЪ
ФорвардЪ
сегодня в 11:20
Хозяева должны побеждать.
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