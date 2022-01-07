«Верона» — «Салернитана». Прогноз на матч итальянской Серии А (09.01.2022)

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вчера, 23:30

Ставки букмекеров

Фаворитом данного поединка по версии букмекеров являются хозяева поля. Поставить на победу «Вероны» с форой (-1) можно по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Фонбет. Взять ничью предлагают по коэффициенту 4.85, а загрузить на сенсационную победу «Салернитаны» можно по коэффициенту 7.7.

Если верите в большое количество забитых мячей, то букмекеры предлагают 1.66 за ТБ 2.5, если же нет, то ТМ 2.5 дается по коэффициенту 2.2. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.95.

Форма команд

«Верона» в последних двух турах сумела прервать проигрышную серию и набрала четыре очка благодаря выездной победе над «Специей» (2:1) и ничьей с «Фиорентиной» (1:1). После 20 сыгранных матчей коллектив расположился на 11 строчке в турнирной таблице с 27 очками в активе.

«Салернитана» из-за ковидных ограничений не проводила официальные встречи в 2022 году и нынешний поединок станет для нее первым. По итогам первого круга команда замыкает турнирную таблицу, набрав всего восемь зачетных баллов.

Информация для ставок

Безвыигрышная серия «Вероны насчитывает четыре поединка, „Салернитаны“ — девять

Четыре из пяти последних матчей „Вероны“ завершились результатом „обе забьют“

Минувшая очная встреча закончилась вничью (2:2)

„Салернитана“ не может поразить ворота соперника в пяти играх кряду

Прогноз

„Верона“ с первых минут возьмет игру под свой контроль и без проблем оформит в этой встрече необходимый результат и очередные три очка. Рекомендуем сделать ставку на уверенную победу „Милана“ с форой (-1) по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Фонбет.