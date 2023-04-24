«Вест Хэм» — «Ливерпуль». Прогноз на матч АПЛ (26.04.2023)

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сегодня, 13:19

Ставки букмекеров

«Ливерпуль» является фаворитом в этой встрече и поставить на победу гостей в букмекерской конторе Лига Ставок можно по коэффициенту 1.85. В то время на победу хозяев коэффициент составляет 3.85. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по 3.95.

Букмекеры не верят, что матч будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 2.5 мячей стоит всего 1.65. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.2.

Форма команд

«Вест Хэм» набрал 10 очков в пяти последних турах АПЛ и существенно улучшил свое положение перед концовкой сезона. Сейчас «молотобойцы» располагаются на 13 месте с 34 баллами и опережают зону вылета на шесть пунктов. В предстоящей встрече с «Ливерпулем» у хозяев будут шансы побороться за очки, ведь соперник выступает очень нестабильно. В прошлом матче чемпионата «Вест Хэм» разгромил на выезде «Борнмут» (4:0), а в Лиге Конференций крупно обыграл «Гент» (4:1).

«Ливерпуль» имеет крайне мало шансов на Лигу чемпионов в следующем сезоне, ведь от четвертого места его отделяют уже девять баллов. Подопечные Клоппа занимают низкое для себя седьмое место с 50 баллами и отстают на три пункта от «Тоттенхэма», но имеют одну игру в запасе. Гостям важно выиграть этот поединок, чтобы побороться за зону еврокубков. Два последних матча в АПЛ «Ливерпуль» выиграл у «Ноттингем Форест» (3:2) и у «Лидса» (6:1).

Информация для ставок

«Вест Хэм» выиграл шесть матчей из десяти последних во всех турнирах при одном поражении

«Ливерпуль» проиграл три из десяти последних матчей во всех турнирах

«Вест Хэм» проиграл «Ливерпулю» восемь из десяти последних матчей

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Предполагаем, что обе команды будут пытаться атаковать и вполне могут достичь своей цели. Рекомендуем сделать оптимальную ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Лига Ставок.