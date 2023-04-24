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«Вест Хэм» — «Ливерпуль». Прогноз на матч АПЛ (26.04.2023)

сегодня, 13:19
Вест Хэм

Ставки букмекеров

«Ливерпуль» является фаворитом в этой встрече и поставить на победу гостей в букмекерской конторе Лига Ставок можно по коэффициенту 1.85. В то время на победу хозяев коэффициент составляет 3.85. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по 3.95.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle3.923.951.92
Pari 3.90 3.90 1.85

Букмекеры не верят, что матч будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 2.5 мячей стоит всего 1.65. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.2.

Форма команд

«Вест Хэм» набрал 10 очков в пяти последних турах АПЛ и существенно улучшил свое положение перед концовкой сезона. Сейчас «молотобойцы» располагаются на 13 месте с 34 баллами и опережают зону вылета на шесть пунктов. В предстоящей встрече с «Ливерпулем» у хозяев будут шансы побороться за очки, ведь соперник выступает очень нестабильно. В прошлом матче чемпионата «Вест Хэм» разгромил на выезде «Борнмут» (4:0), а в Лиге Конференций крупно обыграл «Гент» (4:1).

«Ливерпуль» имеет крайне мало шансов на Лигу чемпионов в следующем сезоне, ведь от четвертого места его отделяют уже девять баллов. Подопечные Клоппа занимают низкое для себя седьмое место с 50 баллами и отстают на три пункта от «Тоттенхэма», но имеют одну игру в запасе. Гостям важно выиграть этот поединок, чтобы побороться за зону еврокубков. Два последних матча в АПЛ «Ливерпуль» выиграл у «Ноттингем Форест» (3:2) и у «Лидса» (6:1).

Информация для ставок

  • «Вест Хэм» выиграл шесть матчей из десяти последних во всех турнирах при одном поражении
  • «Ливерпуль» проиграл три из десяти последних матчей во всех турнирах
  • «Вест Хэм» проиграл «Ливерпулю» восемь из десяти последних матчей
  • Четыре из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Предполагаем, что обе команды будут пытаться атаковать и вполне могут достичь своей цели. Рекомендуем сделать оптимальную ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.70 1.30 2.28 1.68 1.80 2.09
Pari 2.20 1.65
Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 13:31
Как ни крути, а при всех своих проблемах и при всей нестабильности даже в выездном матче против ВХЮ Ливерпуль выглядит фаворитом. Логично ждать от гостей голов. Ну или как минимум одного. В точном ударе хозяев тоже практически нет никаких сомнений. В предыдущем туре Ливерпуль пропустил дважды даже от Ноттингема на "Энфилде", пропустит и от "молотобойцев" в гостях. Которые, между прочим, в пяти крайних матчах АПЛ настреляли девять мячей, а в последнем домашнем поединке чемпионата не проиграли лидирующему Арсеналу (2-2). Ставка "Обе забьют" лежит на поверхности среди всех остальных вариантов для предстоящей встречи на "Лондон-Стэдиум". Она заходила в двух последних очных поединках данных соперников здесь. Заиграю, пожалуй, её.
Гость
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