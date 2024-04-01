«Вест Хэм» — «Тоттенхэм». Прогноз на матч АПЛ (02.04.2024)

1711991418

вчера, 20:10

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают гостей. Коэффициент на победу «шпор» составляет 2.1. Поставить на «Вест Хэм» можно по 3.15, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.15.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 2.07. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по коэффициенту 1.77. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.4.

Форма команд

«Вест Хэм» продолжает участие в Лиге Европы, но достигнуть высоких мест в АПЛ вряд ли сможет. На данный момент команда идет на седьмом месте с 44 баллами и отстает от соперника на 12 пунктов. Чтобы попасть в еврокубки хозяевам нужно набирать максимальное количество очков в ближайших поединках. Два последних матча «молотобойцев» завершились поражением от «Ньюкасл Юнайтед» (3:4) и ничьей с «Астон Виллой» (1:1).

«Тоттенхэму» очень важно попасть в Лигу чемпионов, но так как три позиции практически заняты, у «шпор» остается лишь одна четвертая позиция. Сейчас коллектив располагается на пятой позиции и отстает от «Астон Виллы» на три пункта, но имеет одну игру в запасе. В случае победы гости смогут продолжить погоню за конкурентом и возможно в скором времени даже обойдут конкурента. В прошлом туре «Тоттенхэм» обыграл на своем стадионе «Лутон Таун» (2:1), а ранее неожиданно крупно уступил «Фулхэму» (0:3).

Информация для ставок

«Тоттенхэм» проиграл три из десяти последних выездных поединков

«Вест Хэм» выиграл три из десяти последних матчей во всех турнирах

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Тоттенхэм» постарается играть первым номером и добиться победы, хотя легко это сделать у гостей не выйдет. Тем не менее рискнем предположить, что «шпоры» наберут три очка в этой встрече, а сделать на них ставку можно по коэффициенту 2.1 в букмекерской конторе Лига Ставок.