«Вест Хэм» — «Тоттенхэм». Прогноз на матч АПЛ (02.04.2024)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают гостей. Коэффициент на победу «шпор» составляет 2.1. Поставить на «Вест Хэм» можно по 3.15, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.15.
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сегодня, 22:15
Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 2.07. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по коэффициенту 1.77. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.4.
Форма команд
«Вест Хэм» продолжает участие в Лиге Европы, но достигнуть высоких мест в АПЛ вряд ли сможет. На данный момент команда идет на седьмом месте с 44 баллами и отстает от соперника на 12 пунктов. Чтобы попасть в еврокубки хозяевам нужно набирать максимальное количество очков в ближайших поединках. Два последних матча «молотобойцев» завершились поражением от «Ньюкасл Юнайтед» (3:4) и ничьей с «Астон Виллой» (1:1).
«Тоттенхэму» очень важно попасть в Лигу чемпионов, но так как три позиции практически заняты, у «шпор» остается лишь одна четвертая позиция. Сейчас коллектив располагается на пятой позиции и отстает от «Астон Виллы» на три пункта, но имеет одну игру в запасе. В случае победы гости смогут продолжить погоню за конкурентом и возможно в скором времени даже обойдут конкурента. В прошлом туре «Тоттенхэм» обыграл на своем стадионе «Лутон Таун» (2:1), а ранее неожиданно крупно уступил «Фулхэму» (0:3).
Информация для ставок
- «Тоттенхэм» проиграл три из десяти последних выездных поединков
- «Вест Хэм» выиграл три из десяти последних матчей во всех турнирах
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
«Тоттенхэм» постарается играть первым номером и добиться победы, хотя легко это сделать у гостей не выйдет. Тем не менее рискнем предположить, что «шпоры» наберут три очка в этой встрече, а сделать на них ставку можно по коэффициенту 2.1 в букмекерской конторе Лига Ставок.