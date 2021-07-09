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«Викинг» — «Стремсгодсет». Прогноз на матч чемпионата Норвегии (10.07.2021)

сегодня, 01:48

В рамках 12-го тура Высшей лиги Норвегии «Викинг» на домашней арене примет «Стремсгодсет». Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на этот матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.774.324.30
Лига Ставок 1.76 4.00 4.20
Фонбет 1.70 4.20 4.40
Мелбет 1.73 4.24 4.20
1XBET 1.73 4.24 4.20

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Бетсити считает «Викинга» явным фаворитом этого поединка. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.74, ничейный исход оценивается в 4.24, а победа «Стремсгодсета» представлена коэффициентом 4.2.

Аналитики БК также считают, что команды сыграют в открытый футбол и суммарно забьют минимум три гола. Заключить пари на тотал больше (2,5) голов можно по коэффициенту 1.49, ТМ (2,5) – 2.54.

Форма команд

«Викинг» не проигрывает на протяжении 3 туров чемпионата Норвегии. Беспроигрышная серия началась с гостевой победы над «Сарпсборгом» (2:1), а продлилась в ничейных встречах со «Стабеком» (3:3) и «Будё-Глимтом» (2:2). В общем зачете Высшей лиги «Викинг» находится на 5-й строчке, набрав в общей сложности 17 очков. Команда отстает от тройки лидеров на 3 очка, имея в своем активе 5 побед и 2 ничьи при 4 поражениях.

У «Стремсгодсета» в текущем розыгрыше норвежского чемпионата результаты поскромней. По итогам 10 проведенных матчей команда смогла оформить 3 победы и 3 ничьи, не набрав очки в 4 поединках. С 12 баллами на счету «Стремсгодсет» расположился на 12-й строчке в турнирной таблице. В последней игре чемпионата гости предстоящей встречи дома поделили очки с «Волеренгой» (1:1).

Информация для ставок

  • В 5 прошлых гостевых матчах чемпионата «Стремсгодсет» потерпел 4 поражения
  • «Викинг» забивал минимум 2 гола в 3 последних турах Высшей лиги
  • В 8 предыдущих поединках «Викинга» в чемпионате выигрывала ставка на ТБ (2,5)

Прогноз

В гостевых поединках «Стремсгодсет» выступает очень плохо. Помимо низкой реализации голевых моментов, команда стабильно пропускает по несколько мячей от соперников на выездах. «Викинг» неплохо себя проявил в прошлых турах, поэтому рекомендуем рассмотреть ставку на победу хозяев по коэффициенту 1.74 в букмекерской конторе Бетсити.

Букмекеры также предлагают высокий коэффициент на исход матча в чемпионате Ирландии.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.74 1.49 2.21 1.72
Лига Ставок 2.55 1.48 2.04 1.72
Мелбет 2.54 1.49
1XBET 2.54 1.49
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