«Викинг» — «Стремсгодсет». Прогноз на матч чемпионата Норвегии (10.07.2021)

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сегодня, 01:48

В рамках 12-го тура Высшей лиги Норвегии «Викинг» на домашней арене примет «Стремсгодсет». Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на этот матч.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Бетсити считает «Викинга» явным фаворитом этого поединка. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.74, ничейный исход оценивается в 4.24, а победа «Стремсгодсета» представлена коэффициентом 4.2.

Аналитики БК также считают, что команды сыграют в открытый футбол и суммарно забьют минимум три гола. Заключить пари на тотал больше (2,5) голов можно по коэффициенту 1.49, ТМ (2,5) – 2.54.

Форма команд

«Викинг» не проигрывает на протяжении 3 туров чемпионата Норвегии. Беспроигрышная серия началась с гостевой победы над «Сарпсборгом» (2:1), а продлилась в ничейных встречах со «Стабеком» (3:3) и «Будё-Глимтом» (2:2). В общем зачете Высшей лиги «Викинг» находится на 5-й строчке, набрав в общей сложности 17 очков. Команда отстает от тройки лидеров на 3 очка, имея в своем активе 5 побед и 2 ничьи при 4 поражениях.

У «Стремсгодсета» в текущем розыгрыше норвежского чемпионата результаты поскромней. По итогам 10 проведенных матчей команда смогла оформить 3 победы и 3 ничьи, не набрав очки в 4 поединках. С 12 баллами на счету «Стремсгодсет» расположился на 12-й строчке в турнирной таблице. В последней игре чемпионата гости предстоящей встречи дома поделили очки с «Волеренгой» (1:1).

Информация для ставок

В 5 прошлых гостевых матчах чемпионата «Стремсгодсет» потерпел 4 поражения

«Викинг» забивал минимум 2 гола в 3 последних турах Высшей лиги

В 8 предыдущих поединках «Викинга» в чемпионате выигрывала ставка на ТБ (2,5)

Прогноз

В гостевых поединках «Стремсгодсет» выступает очень плохо. Помимо низкой реализации голевых моментов, команда стабильно пропускает по несколько мячей от соперников на выездах. «Викинг» неплохо себя проявил в прошлых турах, поэтому рекомендуем рассмотреть ставку на победу хозяев по коэффициенту 1.74 в букмекерской конторе Бетсити.

Букмекеры также предлагают высокий коэффициент на исход матча в чемпионате Ирландии.