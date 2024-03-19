«Вильярреал Б» — «Леганес». Прогноз на матч Сегунды (23.03.2024)

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вчера, 23:34

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Леганес». Команда играет на выезде, и поставить на их победу можно по коэффициенту 2.55. Победа хозяев оценивается по 3.05, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2 – 1.85. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2 можно по коэффициенту 1.95. Вероятность исхода «обе забьют» — коэффициент 2.15.

Форма команд

«Вильярреал Б» плохо выглядит в нынешнем сезоне, поэтому закономерно обитает внизу турнирной таблицы. Команда смогла набрать 30 очков и идет на 19 месте, но отстает от ближайшего соперника на один пункт. В матче с лидером Сегунды хозяевам придется непросто, поэтому даже ничья будет расцениваться как положительный результат. Два последних матча «Вильярреала Б» завершились поражениями от «Эйбара» (0:2) и «Эльче» (0:1).

«Леганес» идет на первом месте в Сегунде, но не имеет большого отрыва от конкурентов. Команда набрала 56 очков, что всего на три пункта больше, чем у «Эльче», который идет на второй позиции. Чтобы укрепить свое положение гостям определенно нужна победа и они наверняка будут иметь преимущество во владении мячом в этой встрече. В прошлом туре «Леганес» разгромил на своем поле «Мирандес» (4:0), а ранее минимально обыграл на выезде «Аморебьету» (1:0).

Информация для ставок

«Леганес» выиграл только две выездные встречи из десяти последних

«Вильярреал Б» проиграл четыре из пяти последних матчей в чемпионате

Три последних матча между командами завершились тоталом меньше 1.5 мяча

«Леганес» выиграл две последние игры у «Вильярреала Б»

Прогноз

«Леганес» неуверенно играет на выезде в последнее время, однако в этой ситуации у команды большие шансы на успех. Предлагаем сделать ставку на победу гостей по коэффициенту 2.55 в букмекерской конторе Лига Ставок.