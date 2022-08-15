«Вильярреал» — «Хайдук». Прогноз на матч Лиги Конференции (18.08.2022)

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сегодня, 16:48

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают хозяев. Коэффициент на победу «Вильярреала» составляет 1.3. Поставить на «Хайдук» можно по 10.5, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 5.3.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.7. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.17 Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.15.

Форма команд

«Вильярреал» по результатам прошлого сезона не смог занять более высокое место и квалифицировался только в Лигу Конференций, в которой теперь числится как один из фаворитов турнира. От команды ждут только победы в нынешнем противостоянии и прохода в группу. В последнем матче «Вильярреал» крупно обыграл «Вальядодил» в чемпионате (3:0), а ранее в товарищеской встрече одолел «Интер» (4:2).

«Хайдук» смог пройти предыдущий этап квалификации Лиги Конференций и теперь его ждет один из самых сильных оппонентов на данный момент в турнире. Сложно представить, что коллектив сможет пройти полуфиналиста прошлого сезона Лиги Чемпионов, поэтому успех в этом противостоянии станет большой сенсаций. В прошлой игре «Хайдук» крупно проиграл в чемпионате «Динамо» Загреб (1:4), а ранее уступил «Гимарайнш» (0:1).

Информация для ставок

«Вильярреал» не проигрывает уже 10 матчей подряд во всех турнирах

«Хайдук» выиграл только четыре выездных матча из последних десяти

Пять из шести домашних матчей испанского клуба завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Вильярреал» является большим фаворитом и постарается уже первом матче решить исход противостояния. Рекомендуем сделать ставку на победу «желтой субмарины» с форой (-2) по коэффициенту 2.5 в букмекерской конторе Лига Ставок.