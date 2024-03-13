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«Вильярреал» — «Марсель». Прогноз на матч Лиги Европы (14.03.2024)

вчера, 13:29
Марсель

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают хозяев. Коэффициент на победу «Вильярреала» составляет 2.2. Поставить на «Марсель» можно по 2.85, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.9.

Букмекеры не верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.58. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.4 Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.5.

Форма команд

«Вильярреал» проводит очень слабый сезон, но смог дойти до 1/8 финала Лиги Европы. С большой вероятностью его путь здесь и закончится, ведь отыграть четыре мяча после первого матча практически невозможно. Команде нужно сосредоточиться на чемпионате Испании, где она занимает лишь 11 место с 35 баллами, но выиграла две последние игры на выезде у «Бетиса» (3:2) и на своем поле с «Гранадой» (5:1).

«Марсель» вышел из кризиса и продолжает «крошить» соперников один за одним. На этот раз команда практически обеспечила себе выход в четвертьфинал Лиги Европы, если не случится чуда, ведь счет первого домашнего матча с «желтой субмариной» (4:0). В Лиге 1 «Марсель» поднялся уже на седьмое место с 39 баллами и готов побороться даже за место в Лиге Чемпионов. Два последних матча в чемпионате закончились для коллектива победами над «Нантом» (2:0) и «Клермоном» (5:1).

Информация для ставок

  • «Марсель» выиграл уже пять матчей подряд во всех турнирах
  • «Вильярреал» проиграл на своем поле только два поединка из десяти последних
  • «Вильярреал» проиграл два последних матча «Марселю»
  • Два из трех последних матчей между командами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Марсель» имеет огромное преимущество после первого матча и вряд ли его упустит. Предполагаем, что игра будет более расслабленной, а поэтому результативной. Рекомендуем сделать ставку на тотал больше 3 мячей по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Все комментарии
cvk2jee82vzd
cvk2jee82vzd
вчера в 14:20
Как говорится, всё проиграно кроме чести. Это об испанцах в противостоянии с Марселем. В футболе, конечно, бывает всякое. Но думаю, что в камбэк команды по сумме двух матчей после 0-4 верят только самые преданные болельщики "жёлтой субмарины". И тем не менее, ответный матч есть, за ним придут понаблюдать родные фанаты, да и премиальные за победу или ничью никто не отменял. Думаю, что на своём поле Вильярреал как минимум не проиграет Марселю. Да, во Франции команда провалилась. Но это было её единственное поражение за девять крайних матчей во всех турнирах. А непосредственно до поединка с провансальцами "жёлтая подлодка" взяла верх над Реал Сосьедадом (3-1) и Гранадой (4-1), а после него - над Бетисом (3-2).
nf3wrbkqu4zr
nf3wrbkqu4zr
вчера в 14:18
В первом поединке между данными коллективами зрители видели четыре взятия ворот. В национальных чемпионатах в последнее время и Вильярреал, и Марсель играют исключительно на ТБ 2,5. Рискну предположить, что минимум три гола будет забито и в ответном матче между испанцами и французами в 1/8 ЛЕ. При всём при этом ставлю на непоражение "жёлтой субмарины". Проиграть ещё и дома после 0-4 в гостях для команды Марселино будет позором. Ну а гостям по факту в ответке уже ничего не нужно, все мысли футболистов уже о следующей стадии турнира. Ну и не стоит забывать, что Марселино - бывший главный тренер Марселя, уволенный оттуда, мягко говоря, не в дружелюбной обстановке. Так что помимо реванша за унизительное поражение в первой встрече, у главного наставника хозяев есть ещё и личная причина хотя бы со второй попытки обыграть гостей. Мой прогноз - 1Х+ТБ 2,5.
Гость
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