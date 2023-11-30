«Вильярреал» — «Панатинаикос». Прогноз на матч Лиги Европы (30.11.2023)

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сегодня, 12:42

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают хозяев. Коэффициент на победу «Вильярреала» составляет 1.8. Поставить на «Панатинаикос» можно по 4.3, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.95.

Букмекеры не верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.75. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.1 Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.72.

Форма команд

«Вильярреал» сыграл только три тура группового этапа, в которых набрал шесть очков и занимает вторую строчку. Команда имеет хорошие шансы на выход из группы, а в домашней встрече в случае победы практически наверняка «отцепит» конкурента от шансов на место в плей-офф. В прошлом туре чемпионата Испании «Вильярреал» обыграл на своем поле «Осасуну» (3:1), а ранее только в дополнительное время прошел «Самору» в кубке страны (2:1).

«Панатинаикос» находится в сложном положении, ведь набрал четыре очка за четыре тура и скорее всего, может надеяться только на место в Лиге Конференций. Чтобы побороться за плей-офф Лиги Европы грекам нужно обязательно обыгрывать на выезде «желтую субмарину» и надеяться на дальнейшие осечки конкурентов. В двух последних поединках «Панатинаикос» уступил на выезде «Арису» (0:2) и победил «Кифисиас» (1:0).

Информация для ставок

«Вильярреал» проиграл три матча из десяти последних во всех турнирах

«Панатинаикос» выиграл шесть выездных матчей из десяти последних

В матче первого круга клубы не определили победителя между собой (1:1).

Прогноз

«Вильярреал» обязан выигрывать на своем поле, если хочет, как можно раньше гарантировать себе место в плей-офф и стать фаворитом в борьбе за первое место. Сделать ставку на победу хозяев можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.8.