«Вольфсбург» — «Боруссия» М. Прогноз на матч Бундеслиги (15.10.2022)

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вчера, 11:55

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Боруссия» М. Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.55. Победа «Вольфсбурга» оценивается по 2.6, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.6.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.65. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.25. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.55.

Форма команд

«Вольфсбург» показывает средние результаты в чемпионате Германии и на данный момент не может претендовать на высокие места. После 12-ти туров в активе клуба только девять баллов, что позволяет занимать лишь 13 место в турнирной таблице. В двух последних поединках Бундеслиги «Вольфсбург» сыграл вничью с «Аугсбургом» (1:1) и одолел на своем стадионе «Штутгарт» (3:2).

«Боруссия» М показывает достаточно странные результаты и предсказать ее каждый следующий матч довольно сложно. Команда набрала 15 очков и идет на шестом месте в турнирной таблице, отставая от лидера на пять очков. В прошлом туре «Боруссия» М обыграла на своем поле «Кельн» (5:2), а ранее была разгромлена на выезде «Вердером» (1:5).

Информация для ставок

«Боруссия» М выиграла только пять матчей из десяти последних во всех турнирах

Три из пяти последних матчей между клубами завершились ничейным результатом

Восемь из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

·Четыре из пяти последних матчей «Вольфсбурга» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Вольфсбург» не может разобраться в своих проблемах и вряд ли сможет доминировать на протяжении всего матча. Предполагаем, что логичным результатом здесь была бы ничья, поставить на которую можно по коэффициенту 3.6 в букмекерской конторе Лига Ставок.