«Вольфсбург» — «Боруссия» М. Прогноз на матч Бундеслиги (15.10.2022)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Боруссия» М. Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.55. Победа «Вольфсбурга» оценивается по 2.6, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.6.
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завтра, 16:30
Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.65. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.25. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.55.
Форма команд
«Вольфсбург» показывает средние результаты в чемпионате Германии и на данный момент не может претендовать на высокие места. После 12-ти туров в активе клуба только девять баллов, что позволяет занимать лишь 13 место в турнирной таблице. В двух последних поединках Бундеслиги «Вольфсбург» сыграл вничью с «Аугсбургом» (1:1) и одолел на своем стадионе «Штутгарт» (3:2).
«Боруссия» М показывает достаточно странные результаты и предсказать ее каждый следующий матч довольно сложно. Команда набрала 15 очков и идет на шестом месте в турнирной таблице, отставая от лидера на пять очков. В прошлом туре «Боруссия» М обыграла на своем поле «Кельн» (5:2), а ранее была разгромлена на выезде «Вердером» (1:5).
Информация для ставок
- «Боруссия» М выиграла только пять матчей из десяти последних во всех турнирах
- Три из пяти последних матчей между клубами завершились ничейным результатом
- Восемь из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
- ·Четыре из пяти последних матчей «Вольфсбурга» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
«Вольфсбург» не может разобраться в своих проблемах и вряд ли сможет доминировать на протяжении всего матча. Предполагаем, что логичным результатом здесь была бы ничья, поставить на которую можно по коэффициенту 3.6 в букмекерской конторе Лига Ставок.