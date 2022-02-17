«Вольфсбург» — «Хоффенхайм». Прогноз на матч Бундеслиги (19.02.2022)

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вчера, 14:52

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Вольфсбург». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.55. Победа «Хоффенхайма» оценивается по 2.65, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.55.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.67. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.21. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.55.

Форма команд

После глубокого кризиса «Вольфсбург» понемногу оправляется и уже набрал шесть очков в двух последних турах. Команда резко поднялась на 12 место в турнирной таблице и возвращает уверенность в собственных силах. В активе клуба 27 очков, что на семь баллов меньше, чем у нынешнего соперника, поэтому победа в предстоящем поединке поможет сократить отрыв. Два последних матча «Вольфбсурга» закончились победами над «Айнтрахтом» Ф (2:0) и «Гройтер Фюрт» (4:1).

«Хоффенхайм» набрал только шесть пунктов в пяти последних матчах Бундеслиги, что нельзя назвать хорошим результатом для коллектива, который стремится в группу лидеров. Перед стартом очередного тура клуб занимает пятое место с 34 очками и опережает двух конкурентов только по дополнительным показателям. В прошлом туре «Хоффенхайм» обыграл на своем поле «Арминию» (2:0, а ранее уступил «Майнцу» (0:2).

Информация для ставок

Четыре из пяти последних матчей «Вольфсбурга» завершились исходом «обе забьют -нет»

«Хоффенхайм» выиграл четыре матча из десяти последних, а «Вольфбсург» одержал только три победы

Девять из десяти последних матчей между клубами закончились исходом «обе забьют»

«Хоффенхайм» выиграл два последних поединка у «Вольфсбурга»

Прогноз

«Хоффенхайм» не показывает стабильных результатов, а «Вольфсбург» наоборот вновь начал набирать очки. Предполагаем, что матч будет примерно равным, а команды поделят очки. Сделать ставку на ничью можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 3.55.